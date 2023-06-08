Ефрейтор из Новосибирска получила три года колонии за мошенничество с субсидией от Минобороны

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Марину Никонорову к трем годам колонии за мошенничество, говорится на сайте суда. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно материалам дела, военнослужащая была признана нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма и получила от Министерства обороны РФ субсидию на приобретение жилого помещения в сумме 5,3 млн рублей. При этом, она умолчала о вступлении в наследство на квартиру в Новосибирске и предоставила в жилищные органы МО РФ документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии у нее и членов ее семьи в собственности жилых помещений.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, иск Министерства обороны РФ удовлетворен на сумму 5 314 501 рубль.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала, что за новогодние каникулы 5 лет колонии получил военный в Новосибирской области.