За новогодние каникулы 5 лет колонии получил военный в Новосибирской области

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес вердикт по уголовному делу о дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК РФ). Установлено, что рядовой самовольно оставил место службы — палаточный лагерь войсковой части, дислоцированной в Новосибирской области. Мужчина отправился домой и решил не возвращаться в часть.

Впрочем, мужчина не скрывался. 23 января 2023 года он по указанию следователя военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону пришел в отдел на допрос. По решению суда, которое еще не вступило в законную силу, рядовому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.