В Новосибирской области назначили дату выборов губернатора

Решением июньской сессии назначена дата выборов губернатора — 10 сентября текущего года. Как ранее сообщалось, об участии в предстоящей кампании заявил действующий губернатор Андрей Травников, из партий — реготделения КПРФ и «Коммунисты России». Пока ещё ни один кандидат официально не выдвинут и не зарегистрирован. Тем не менее, между политическими партиями, потенциальными участниками избирательного процесса, развернулся спор по поводу организации избирательного процесса. В частности, речь идёт о трёхдневном голосовании. На июньской сессии депутат от фракции КПРФ, зампредседателя аграрного комитета Роман Яковлев предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы вернуть однодневное голосование, как это было в период до пандемии коронавируса.

— При пандемии было официальное объяснение — не скапливать на участках большого количества избирателей, — напомнил Яковлев. — Но были другие последствия: невозможность контролировать избирательные бюллетени в ночное время, злоупотребление административным ресурсом, «голосование на пеньках» и так далее. Пандемия закончилась. И теперь, кроме нежелания избиркома, причин для возвращения однодневного голосования не вижу. В Свердловской области, где в прошлом году голосование прошло в один день, существенно сэкономили бюджет.

Коммунисту Яковлеву возразил единоросс, председатель транспортного комитета Валерий Ильенко.

— То, что сейчас было сказано, мы не поддерживаем, — заявил Ильенко. — Голосование происходило не только в пандемию, но и в другие годы. Это (трёхдневное голосование) делает выборы доступнее для жителей области. Кроме того, по информации и Центризбиркома, и облизбиркома, грубых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было. Поэтому призываю коллег из фракции «Единая Россия» данное решение не поддерживать. Также обращаюсь к депутатам других фракций: это неправильно, это не рационально.

Свою позицию выразила и фракция ЛДПР.

— Мы во главу угла ставим, в первую очередь, желание избирателей голосовать комфортно в то время, которое им удобно, — заявила вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская. —Поэтому наша фракция данное предложение не поддерживает.

В итоге большинством голосов депутаты проголосовали против предложения коммунистов о сокращении дней голосования.

Напомним, трехдневное голосование в России ввели в 2020 году.

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