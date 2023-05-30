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Гостеприимная Грузия: о каких особенностях следует помнить перед тем, как собираться в отпуск?

  • 30/05/2023, 11:30
Грузия
Грузия — страна с самобытной культурой и обычаями. Она существовала уже тогда, когда не было еще ни России, ни даже Киевской Руси.

В Грузии бережное отношение к природе: построено множество заповедных зон. Одновременно это прекрасное место для экстремального туризма, походов, альпинизма и пляжного отдыха.

Почему стоит провести отпуск в Грузии?

Грузины невероятно гостеприимны и каждого туриста готовы встретить как старого друга. Они любого посадят за стол и предоставят возможность выучить множество тостов — на все случаи жизни. В Грузии есть море, старинная архитектура и горы. Узкие улочки пропитаны ароматами свежей выпечки, фруктов и вина.

Грузия славится лечебно-грязевыми курортами. Здесь мягкий климат, чистейший воздух и обилие термальных источников. В стране соединились вместе неторопливая мудрость востока и прогрессирующая динамичность запада. У каждого района свои уникальные особенности.

Куда конкретно поехать?

Считается, что только для осмотра столицы со Старым городом придется потратить минимум несколько дней. Экскурсионные программы могут быть самостоятельными, индивидуальными или групповыми.

  • Кахетия — край виноделия. Здесь постоянно проводятся дегустации.
  • Кобулетти — морской курорт, который так часто сравнивают с европейскими аналогами.
  • Мцхета — святое место для грузин, бывшая столица и колыбель грузинского христианства.
  • Цхалтубо подойдет для любителей заброшек и увядающей красоты.
  • В Кутаиси можно прогуляться по окрестному лесу и посмотреть старинные монастыри.

Какие достопримечательности посмотреть?

Старый город Тбилиси — район грузинской столицы. Здесь расположились храм Анчисхати и собор Сиони. Полюбоваться красотой можно с помощью канатной дороги. Украшением любой страны служит ботанический сад (особенно, если он находится на берегу моря). Батумский ботанический сад считается одним из самых больших в мире.

Набережная Батуми признана туристическим центром города. В ее обновление вложены огромные ресурсы (как физические, так и материальные). К утреннему открытию канатной дороги «Арго» выстраивается очередь. Пропускная способность «канатки» — 500 человек в час. Из молодых достопримечательностей внимание обращают на башню «Алфавит»: вдохновением для создания послужили грузинские буквы.

На горе Сатаплия расположился заповедник. Большая часть территории отдана под «колхидские» леса с реликтовыми деревьями (тис, граб, самшит). Большое количество памятных мест вдоль Военно-Грузинской дороги. Одно из них — Арка дружбы народов, служащая одновременно отличной смотровой площадкой. Проект символизирует братство Грузии и России.

Какие документы понадобятся?

Условия въезда в страну простые: турист сможет сделать это самостоятельно. Виза не понадобится: русские и граждане остальных государств бывшего СССР имеют право свободно находиться в Грузии сроком до одного года. Заграничный паспорт должен быть действителен на весь период поездки, в нем не допускается наличие штампов Абхазии (в Абхазию лучше ездить по внутреннему паспорту).

Медицинской страховки официально не требуют, но ее наличие не помешает. Тем более оформление обойдется совсем не дорого. Счета за лечение за рубежом в случае чего выльются в астрономическую сумму.

На чем поехать?

В первый раз имеет смысл приехать на автобусе: чтобы запечатлеть панорамы грузинских дорог, найти новых друзей и держать в фокусе окружающее пространство. Самолет подойдет тем, кто привык к комфорту и бережно относится к временным рамкам.

При желании посетить несколько городов в одно путешествие лучше арендовать автомобиль. Однако стоит понимать: людям, не привыкшим к горным дорогам, в пути будет очень сложно. Более удачный вариант — воспользоваться услугами водителя, который моментально доставит туристов в нужную точку. Железная дорога тоже популярна, но поезда ходят всего несколько раз за сутки

Сколько будет стоить путешествие?

Расплачиваться почти во всех городах придется лари — местной валютой. После прибытия имеющиеся деньги меняют по актуальному курсу. Он может варьироваться в зависимости от сезона и политических событий.

Вариантов жилья в Грузии представлено на любой кошелек: от недорогих гостевых домиков до изысканных отелей. Гостиничные номера за пределами центра или подальше от моря будут стоить ощутимо дешевле.

Средний чек посещения кафе — 9-13 американских долларов или 30 лари на двоих. Сюда включены несколько основных блюд и напитки. Порции традиционно очень большие: можно смело заказывать полпорции, чтобы попробовать больше местных блюд.

Чтобы отдых оказался приятным и запоминающимся, лучше спланировать все заранее и тщательно подготовиться к каждому пункту — от покупки билетов до экскурсионной программы на месте.

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