ЕГЭ по русскому языку проведут за два дня

— ЕГЭ в этом году будет проходить в штатном режиме — не дистанционно. Ориентировочное начало экзаменов: 18-19 июня, но есть вероятность, что сроки могут сдвинуться. Возможно, на начало июля. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, — сообщил на пресс-конференции в «Интерфакс» министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Сегодня мы не видим сильных препятствий к тому, чтобы нормально завершить учебный год, но готовимся к любому варианту сдачи итоговой госаттестации, даже к тому, что она будет в августе. В любом случае дополнительные консультации для выпускников будут организованы за две недели до сдачи экзаменов.

Для упрощения процедуры ЕГЭ в этом году с большой долей вероятности будет отменена базовая математика. По словам министра, если ребенок решил поступать в гуманитарный вуз, то этот экзамен он может не сдавать. Самым массовым в 2020 году будет ЕГЭ по русскому языку — 16 тысяч школьников, обществознание — около 9 тысяч, профильная математика — 8655, информатика — 3281, биология — 2993, история — 2992, физика — 2781, английский — 1796, химия — 1748.

— Технически мы готовы к ЕГЭ и по всем экзаменам сможем обеспечить его проведение по нормативам Роспотребнадзора, с соблюдением социальной дистанции, за исключением русского языка. Чтобы провести его в один день, нам потребуется оборудовать дополнительные классы. На это необходимо выделить из регионального бюджета около 50 млн рублей и отыграть торги на поставку и монтаж оборудования. Мы предупредили федеральный Минобр, что вряд ли успеем это сделать, и предложили провести экзамен за два дня. Сейчас это предложение рассматривается, — говорит Федорчук.

В 9 классе школьники получат аттестаты по итогам обучения в течении года. Основной госэкзамен в этом году для этих классов отменяется. Что касается аттестатов, то региональное министерство рекомендует их выдавать в индивидуальном порядке. Последние звонки министерство предлагает провести дистанционно.

— На выпускные официально мы никак повлиять не можем, так как это уже дело выпускников и их родителей. С другой стороны, все учреждения общепита сейчас закрыты. Думаю, что если к моменту окончания выпускной кампании меры изоляции будут сняты, то этот вопрос также решится, — считает министр.

Он прокомментировал и ситуацию с вступительными экзаменами. Чиновник отметил, что федеральные министерства просвещения и науки взаимодействуют между собой, поэтому при сдвижке сроков проведения ЕГЭ автоматически скорректируются сроки вступительной кампании в вузы. На региональном уровне — в учреждения профобразования.

— Пока у нас нет информации, что количество иногородних абитуриентов, приезжающих на учебу в Новосибирск, может уменьшиться. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации, возможности передвижения между регионами. Но по иностранцам ожидаем спад, — говорит Сергей Федорчук. — Что касается цен на обучение, то федеральное министерство обратилось к ректорам вузов, рекомендуя не поднимать в этом году расценки на обучение. Дождемся официальных документов и посмотрим результат.

Из-за специфики ситуации скорректирован и график отпусков педагогов. Так как нет определенности с детской оздоровительной кампанией, большая часть учителей уйдет в отпуск с 1 июня. У тех, кто принимает участие в ЕГЭ, отпуск будет «разорван».

Фото автора