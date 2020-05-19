Как бизнес в Новосибирске обращается за мерами господдержки?

По федеральному пакету льгот перенос срока уплаты налогов, а также страховых взносов автоматически будет предоставлен 32714 организациям и предпринимателям Новосибирской области. Для 140 тысяч налогоплательщиков региона автоматически снижены страховые взносы, то есть фактически для всех представителей малого и среднего бизнеса. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» сообщил и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников. В рамках первого регионального пакета мер поддержки профессиональное переобучение прошли 2123 человека, 1238 граждан направлены на оплачиваемые общественные работы, на временные работы трудоустроены 476 безработных. Решетников подчеркнул, что эти меры хорошо зарекомендовали себя во время предыдущих кризисов, поэтому активно используются в 2020 году.

— Гарантийный фонд Новосибирской области принял 53 положительных заключения о пролонгации договоров поручительств, подписаны 34 договора. С 27 марта изменен график погашения микрозаймов для 56 субъектов предпринимательства. Согласованы 18 заявок на предоставление беззалоговых кредитов на пополнение оборотных средств для выплаты зарплаты и финансирования текущих расходов, — перечисляет министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров. — В 8 банков, работающих на территории региона, поступили 663 обращения о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, которые выданы МСП в 2020 году. В основном это займы, связанные с выплатой зарплаты. Одобрены 636 из них. Согласно постановлению правительства РФ №410, за субсидиями на отсрочку платежа по кредитам без увеличения ставки поступили 1742 обращения. Все находятся в работе.

По второму федеральному пакету мер господдержки за субсидией для оплаты труда сотрудников в размере 12130 рублей на человека обратились 9800 компаний и ИП, то есть приметно треть представителей МСП региона.

— По аренде муниципального имущества действительно идет много отказов. Мы обсуждали эту ситуацию. Для муниципалитетов, с учетом их бюджетной обеспеченности, это существенные деньги, и они не всегда могут пойти на дополнительные меры поддержки местного бизнеса. Мы изучаем этот вопрос, — пояснил Решетников.

Что касается отсрочки по уплате арендных платежей по государственному и муниципальному имуществу для пострадавших отраслей, то этот механизм пока «раскачивается» — по региону поступили всего два заявления от арендаторов, говорит Решетников. При этом, по информации InfoPro54, в районах и городах области предпринимателям, которые обращаются за этим видом поддержки, местные администрации отказывают. В частности, такая ситуация наблюдается в Искитиме.

Он также пояснил, что сейчас по инициативе регионов в Минэкономразвития РФ обсуждается ситуация с ОКВЭДами. Напомним, из-за несовпадения ОКВЭД и основного профиля деятельности многие предприниматели сегодня не могут получить меры господдержки. Он не исключил, что этот вопрос удастся решить централизованно.

В областном министерстве посчитали, что из-за переноса срока уплаты налогов по всем пострадавшим отраслям бюджет региона недополучит около 4 млрд рублей, с учетом тех МСП, которые не вошли в федеральный реестр, но получат льготы в рамках региональных мер господдержки. Отсрочка по налогу на имущество для ТЦ и бизнес-центров — около 1-2 млрд. Субсидии на зарплату потребуют 2,5-2,7 млрд рублей (федеральные деньги). В целом, на все меры поддержки потребуются около 10 млрд рублей.

Напомним, 15 мая был принят второй региональный пакет мер господдержки: перенос сроков уплаты налогов для отраслей, которые не попали в постановление правительства РФ №409, льготы по уплате налога на имущество для торговых и офисных центров. Кроме того, область ждет нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление третьего пакета федеральных льгот.

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