Как бизнес в Новосибирске обращается за мерами господдержки?

По федеральному пакету льгот перенос срока уплаты налогов, а также страховых взносов автоматически будет предоставлен 32714 организациям и предпринимателям Новосибирской области. Для 140 тысяч налогоплательщиков региона автоматически снижены страховые взносы, то есть фактически для всех представителей малого и среднего бизнеса. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» сообщил и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников. В рамках первого регионального пакета мер поддержки профессиональное переобучение прошли 2123 человека, 1238 граждан направлены на оплачиваемые общественные работы, на временные работы трудоустроены 476 безработных. Решетников подчеркнул, что эти меры хорошо зарекомендовали себя во время предыдущих кризисов, поэтому активно используются в 2020 году.
— Гарантийный фонд Новосибирской области принял 53 положительных заключения о пролонгации договоров поручительств, подписаны 34 договора. С 27 марта изменен график погашения микрозаймов для 56 субъектов предпринимательства. Согласованы 18 заявок на предоставление беззалоговых кредитов на пополнение оборотных средств для выплаты зарплаты и финансирования текущих расходов, — перечисляет министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров. — В 8 банков, работающих на территории региона, поступили 663 обращения о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, которые выданы МСП в 2020 году. В основном это займы, связанные с выплатой зарплаты. Одобрены 636 из них. Согласно постановлению правительства РФ №410, за субсидиями на отсрочку платежа по кредитам без увеличения ставки поступили 1742 обращения. Все находятся в работе.
— По аренде муниципального имущества действительно идет много отказов. Мы обсуждали эту ситуацию. Для муниципалитетов, с учетом их бюджетной обеспеченности, это существенные деньги, и они не всегда могут пойти на дополнительные меры поддержки местного бизнеса. Мы изучаем этот вопрос, — пояснил Решетников.
Он также пояснил, что сейчас по инициативе регионов в Минэкономразвития РФ обсуждается ситуация с ОКВЭДами. Напомним, из-за несовпадения ОКВЭД и основного профиля деятельности многие предприниматели сегодня не могут получить меры господдержки. Он не исключил, что этот вопрос удастся решить централизованно.
Напомним, 15 мая был принят второй региональный пакет мер господдержки: перенос сроков уплаты налогов для отраслей, которые не попали в постановление правительства РФ №409, льготы по уплате налога на имущество для торговых и офисных центров. Кроме того, область ждет нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление третьего пакета федеральных льгот.
Фото автора
Популярное с сайта