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ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования

  • 09/06/2022, 15:30
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ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования
В Рособрнадзоре отметили, что ЕГЭ выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня.

Единый государственный экзамен сохранится при переходе к национальной системе образования, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

— Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий, — сказал он.

Чиновник отметил, что ЕГЭ выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня.

— Напряжение участников ЕГЭ, как и абсолютно любого иного экзамена, связано с тем, что какие-то темы недопоняты учащимися, приемы решения каких-то задач не освоены в достаточной степени. Подобное переживали и абитуриенты вузов 40-50 лет назад, — добавил глава Рособрнадзора.

В пресс-службе ведомства отметили, что ЕГЭ также не является частью Болонской системы. И указали, что именно ЕГЭ ликвидировал имевшийся раньше разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, сделал процесс поступления в вуз максимально прозрачным, а требования к абитуриентам — едиными. Кроме того, экзамен обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы.

Фото: flickr.com — Главный Редактор

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : образование ЕГЭ


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