В Новосибирске с работающих ресторанов McDonald’s снимают вывески

9 июня рабочие начали снимать вывески с работающих в Сибири ресторанов сети McDonald’s. Фирменные логотипы в виде желтой буквы «М» и вывесок «Макдоналдс» демонтировали в Новосибирске на здании ресторанов на улице Большевистской (рядом со станцией метро «Речной вокзал»), на улице Кошурникова, в ресторане, расположенном в ТЦ «Апельсин», а также на метро «Гагаринская». В ряде других заведений вывески еще не сняли, но их работники сообщают, что демонтаж планируют провести в ближайшее время.

Также в соцсетях появились фотографии с демонтажем логотипа McDonald’s на улице Красноармейской в Томске, пишет РИА Новости.

Американская сеть фастфуда McDonald’s в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald’s.

Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор — владелец компании «ГиД». Он управляет 25 ресторанами McDonald’s в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.