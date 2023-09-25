«Его едят мухи и черви»: сибиряки спасают парня-инвалида из захламленной квартиры

Вонь, мусор, стаи мух, толпы тараканов ― все это уже несколько лет не дает покоя жильцам дома на Выборной 99\4. Недавно одна из соседок зашла проверить пенсионерку из квартиры, где располагается антисанитарный эпицентр и пришла в ужас. В доказательство увиденного женщина сняла видео и разместила его в общедомовом чате в ТГ-канале. На кадрах видно, что жилплощадь напоминает притон. Порванная мебель, грязь, хлам повсюду. Но самые шокирующие кадры ― лежащий на диване парень-инвалид, вокруг которого роятся мухи. Соседи говорят, что молодого мужчину не мыли уже около 5 лет, а пищу он принимает только по праздникам. Матрас под инвалидом уже доедают черви.

― Хочу предать огласке такую серьезную ситуацию. Проживаю в доме, в нем находится муниципальная квартира, где проживает женщина и ее сын-инвалид. Там полнейшая антисанитария, тараканы горой, у нее скорее всего какие-то психические отклонения, так как мусор тащит к себе домой, похоже на синдром Плюшкина, также есть проблемы с алкоголем. У нее изъяли из квартиры около 60 кошек. Писались жалобы от жильцов неоднократно по поводу этой женщины, на что следовал ответ, что провели профилактическую беседу. Родственники ее помочь не могут, только обещают много. В таких условиях живет инвалид. Его там жрут мухи и тараканы, его плохо кормят или не кормят вообще из-за приступов эпилепсии. Хотелось бы как-то помочь данному молодому человеку, так как он не заслуживает таких условий жизни, ―рассказали о своей проблеме жильцы дома.

Ситуацию подхватили местные паблики и журналисты. Администрация Октябрьского района взяла на контроль возникшую ситуацию.