В Новосибирске полицейские выявили факт сбыта фальшивых купюр в Ленинском районе

В Новосибирской области правоохранители выявили факт сбыта поддельных купюр. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин.

— Впервые за два месяца на территории Ленинского района Новосибирска зарегистрирован факт сбыта фальшивых купюр. Преступление не раскрыто, — отметил генерал-майор внутренней службы.

Напомним, по данным Сибирского ГУ Банка России, за полгода в Сибирском федеральном округе выявлено 186 поддельных банкнот Банка России и 5 иностранных банкнот.

— 2/3 фальшивок (124 штуки) приходится на купюры номиналом 5000 рублей, четверть (39 подделок) — на банкноты номиналом 1000 рублей, — рассказывала ранее заместитель начальника Сибирского ГУ ЦБ РФ Светлана Орлова.

Динамика выявления поддельных банкнот в регионах Сибири разнится. Наибольшее количество фальшивок обнаружено в банках Иркутской области — 54 шт. Новосибирская область на втором месте. В банках региона выявлено 34 фальшивых банкнот. Замыкает тройку «лидеров» Омская область. Здесь выявлено 32 подделки. Далее следуют Красноярский край (21 банкнота), Томская область (15 банкнот), Алтайский край (14 банкнот), Республика Хакасия (9 банкнот), Кемеровская область (6 банкнот), одна банкнота выявлена в банках Республики Алтай. Единственным регионом, где не выявлено ни одной фальшивой банкноты стала Республика Тыва.

Кроме того, в первом полугодии 2023 года в Сибири выявлено пять поддельных банкнот иностранных государств — обнаружены три 100-долларовые купюры (одна в Новосибирской области и две — в Омской области) и по одной купюре номиналом 50 евро (по одной купюре в Омской и Новосибирской области).

Ранее редакция сообщала, что за полгода в Новосибирской области выявили 34 фальшивых банкноты.