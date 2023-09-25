Модернизированные банкноты Банк России планирует презентовать в октябре

В октябре текущего года ЦБ планирует презентовать модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов в беседе с газетой «Известия».

— Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные — в духе мировых трендов, — подчеркнул Сергей Белов.

По словам зампреда ЦБ РФ, по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты в одну тыс. и пять тыс. рублей будут иметь больше защитных элементов.

— Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс, — пояснил он.

Что касается достопримечательностей, изображения которых попали на эти купюры, Белов сообщил, что «основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах». При этом банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру, заключил он.

Ранее редакция сообщала, что в августе в стране начались операции с цифровым рублем.