Его в дверь, а он в окно: вояж по России закончился для мигранта штрафом в Новосибирске и «путевкой» домой

Карасукский районный суд вынес приговор мигранту из ближнего зарубежья за нарушение запрета на въезд на территорию РФ.

История 25-летнего Искандера Малеева тянется с января 2017 года. Именно тогда за нарушение миграционного режима пограничники выдворили его из России и наложили запрет на въезд. Но, настойчивый иностранец не отказался от «русской мечты» и придумал способ вернуться. Будучи на родине, мужчина поменял имя и получил новый паспорт. Превратившись из Искандера Малеева в Шукурзоду Даврона Хотамбоя, авантюрист снова вернулся в полюбившуюся ему Россию.

Оперативники УФСБ по Новосибирской области установили, что «вновь обращенный» путешествовал по Оренбургской и Новосибирской областям, затем работал на стройке в Москве. Нарушителя объявили во всероссийский розыск. Роковым для него стал приезд в запавшую в сердце Новосибирскую область — силовики задержали Малаева-Шукурзоду в аэропорту «Толмачево».

— Судом Шукурзода – Малаев признан виновным по статье «Незаконное пересечение Государственной границы РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо не разрешен». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 30 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос об его выдворении с территории России, — сообщил Infopro54 источник в суде.

Мягкость приговора собеседник объяснил тем, что мигрант стал заложником сложившихся обстоятельств: жить в своей стране не на что, работы мало, и оплачивается она копеечно. На иждивении у мужчины больная мать. А в России у него есть возможность зарабатывать. Вот только обходя законы РФ, как правило, такие как Малаев, становятся злостными нарушителями и преступниками.

Ранее редакция сообщала об оглашении приговора экс-полицейскому, который незаконно регистрировал иностранцев и получал от них гонорары.