Участник полицейского ОПГ отделался штрафом в 1 млн рублей за взятки от мигрантов

Октябрьский районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему сотруднику полиции Александру Нероду, обвиняемому за взятки и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

— Обвиняемый признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком. А также штраф в размере 1 миллиона рублей, — сообщил Infopro54 источник в суде.

Следствием установлено, что 26-летний старший лейтенант Александр Нерод, неся службу в отделе по вопросам миграции ОП №6, незаконно регистрировал прибывших на территорию города мигрантов. За свои услуги правоохранитель успел получить гонорары: 107 тысяч рублей с одного иностранца и более 5 тысяч с другого. Вместе с коллегой они за три месяца успели прописать по двум адресам около 1000 человек. По одному адресу могли быть зарегистрированы по 50-100 мигрантов. Разумеется, по прописке никто не жил, но так гости из Средней Азии могли законно существовать в Новосибирске.

Александр Нерод был задержан в феврале прошлого года оперативниками ФСБ по Новосибирской области. Во время следствия он заключил досудебное соглашение и находился на подписке о невыезде. Из органов оборотня в погонах уволили.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске русская семья получает угрозы расправы от мигрантов из Таджикистана, открывших по соседству нелегальную шиномонтажную мастерскую.