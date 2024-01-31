Астрологи поделились, когда наступит ретроградный Меркурий в 2024 году

Ретроградность — это положение планеты, когда она будто бы начинает двигаться в обратном направлении относительно земной орбиты. По факту планета движется в привычном направлении, однако же из-за положений Земли, планет и Солнца она как будто двигается задом наперед.

Традиционно планеты совершают движение по зодиакальному кругу прямо, от востока к западу. Но в ретроградный период они сначала замедляются, а потом останавливаются и визуально кажется, что двигаются в обратном направлении. Через время планета снова замедляется, останавливается и возобновляет свое прямое движение по орбите.

Считается, что ретроградные фазы планет способны повлиять на человека и энергетику. А зависит это от их положения в натальной карте и контекста окружающих аспектов и планет.

Ретроградный Меркурий в 2024 году

со 2 по 26 апреля в Овне;

с 5 по 29 августа в Деве и Льве;

с 26 ноября по 15 декабря в Стрельце.

В период ретроградного Меркурия люди часто испытывают трудности в общении, что проявляется в неуместных репликах, проблемах с языком, сбоях в технологиях связи, неполадках с отправкой или получением сообщений.

Также принято считать, что первая планета Солнечной системы в силах создавать провоцировать задержки, неполадки и неожиданные проблемы во время путешествий и переездов. Например, влиять на изменения расписания, потерю багажа, проблемы с авиацией или автомобилями.

Поэтому поездки во время ретроградного Меркурия предполагают подготовку к непредвиденным ситуациям, включая оформлении всех необходимых документов заранее.

Кроме того, астрологи уверяют, что ретроградный Меркурий может вызвать проблемы с технологией и электроникой: сбои в персональном компьютере, потеря данных, проблемы с телефонами или другими гаджетами.

Специалисты не советуют в такие периоды подписывать важные договоры или заключать сделки, поскольку есть больший риск недоразумений, ошибок или подводных камней.

Однако ретроградный Меркурий можно использовать для внутреннего роста, анализа прошлого и планирования будущего.

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