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Нарушителя задержали с применением оружия в Новосибирской области

  • 31/01/2024, 13:40
Автор:
Нарушителя задержали с применением оружия в Новосибирской области
Сотрудники ГИБДД пытались остановить машину с пьяным водителем обычными методами, но это не дало результатов.

Экипаж ДПС задержал пьяного водителя при помощи табельного оружия. Задержание произошло на трассе «Иртыш».

Сначала экипажу поступила ориентировка. Затем они заметили автомобиль и попытались его остановить стандартными методами. Но водитель не послушался, а только прибавил скорость. После нескольких предупреждений полицейские применили табельное оружие. Они стреляли по колесам.

— В результате погони автомобиль «Ваз» был задержан, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Нарушителем оказался 29-летний житель Татарского района, у которого установили состояние опьянения.

— В отношении водителя были составлены протоколы, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что дерзкого угонщика арестовали в Новосибирске.

Фото: Freepik — freepik

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : нарушитель ГИБДД


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