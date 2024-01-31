Нарушителя задержали с применением оружия в Новосибирской области

Экипаж ДПС задержал пьяного водителя при помощи табельного оружия. Задержание произошло на трассе «Иртыш».
Сначала экипажу поступила ориентировка. Затем они заметили автомобиль и попытались его остановить стандартными методами. Но водитель не послушался, а только прибавил скорость. После нескольких предупреждений полицейские применили табельное оружие. Они стреляли по колесам.
— В результате погони автомобиль «Ваз» был задержан, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Нарушителем оказался 29-летний житель Татарского района, у которого установили состояние опьянения.
— В отношении водителя были составлены протоколы, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что дерзкого угонщика арестовали в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
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