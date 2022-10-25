Экоактивисты призывают не убирать осеннюю листву

Эксперты Движения ЭКА призвали россиян написать мэрам своих городов официальное обращение против уборки листвы. Экологи уверены, что это разрушает экосистему верхнего почвенного слоя и ведет к гибели городских деревьев, кустарников, птиц и белок.

— Сбор в пластиковые мешки с последующим вывозом на мусорные полигоны мне видится абсолютно кощунственным. Начать с того, чтобы запретить сбор листвы в одноразовые мешки, а в дальнейшем организовывать места компостирования непосредственно на территориях крупных рекреационных зон. Это позволит уменьшить трудозатраты и затраты на логистику, расходные материалы, — говорит агроном по защите растений Евгения Хабарова.

По словам директора Ботсада МГУ «Аптекарский огород» Алексея Ретеюма, вывоз листвы приводит к стремительной деградации почвы. Кроме того, широкое использование полиэтиленовых пакетов в качестве емкости для сбора листвы тоже критически неэкологично.

— В «Аптекарском огороде» мы не убираем листву нигде, кроме дорожек и газонов. Уже к июню от нее не остается следов за счет микрофлоры и микрофауны, которая живет в почве и питается опадом, — дополняет Алексей Ретеюм. — Мы рекомендуем сокращать количество газонов.

В качестве альтернативы эксперт предлагает заменять газоны на луговые сообщества или разнотравья, состоящие из растений российской средней полосы.

Ранее в Новосибирске прошел общегородской санитарный день по уборке города, в котором приняли участие трудовые коллективы, представители профсоюзных и общественных организаций, а также местные жители. Было привлечено 965 единиц техники, вывезено 3 738 тонн мусора и грязи.