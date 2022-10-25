В Новосибирске стартуют восстановительные работы в общежитии на Станционной

До конца недели специализированная проектная организация «Жилкоммунпроект» должна подготовить документацию по капитальному ремонту крыши общежития по ул. Станционной. Одновременно начинаются работы по расчистке кровли и ремонту карнизной части. Предварительный срок окончания работ — декабрь текущего года.

— Первое, что необходимо — закрыть верхнюю часть от попадания дождя и снега, чтобы там не потекло, — говорит мэр Анатолий Локоть, обращаясь к руководителям профильных подразделений. — Подрядная организация определена, пусть занимается подготовкой. В пятницу жду доклада о выполнении проектных работ. В эту субботу — начинаются работы по восстановлению. Проект делать на всю крышу, восстанавливать в полном объёме. Посмотрите по финансированию. Хотя губернатор тоже сказал, что готов оказать поддержку, но это, что называется, в дальнейшем за скобками. А в дальнейшем поручаю проработать вопрос о капитальном ремонте здания в целом.

Напомним, что в результате погодных условий 23 октября крыша общежития оказалась повреждена.

Помимо восстановительных работ, предполагается поддержка материально пострадавших жильцов общежития. Во-первых, пока несколько семей, чьи комнаты непосредственно пострадали, временно переселяются в общежитие маневренного фонда на ул. Зорге — под это выделено 6 жилых помещений.

— Семьи, которые готовы переехать в маневренный фонд, мы свозили в общежитие (На Зорге. — Ред.), — рассказывает глава Ленинского района Александр Гриб. — Комнаты им понравились. Они попросили помочь с переездом, завтра их перевозим — дадим технику и людей.

Во-вторых, по поручению главы города, пострадавшим материально семьям по линии департамента социальной политики дополнительно будет оказана финансовая поддержка.

— Мы определились по 100 тыс выплатить, — говорит мэр. — Наша нормативная база нам это позволяет.

По информации мэрии Новосибирска, по результатам погодных условий 23 октября было зарегистрировано порядка 55 обращений, 23 аварийных отключения электроэнергии (в основном, в частном секторе), под отключение подпали 1,4 тыс объектов жилого фонда, в течение дня их электроснабжение было восстановлено. Кроме того, было зафиксировано 6 отключений уличного освещения в связи с обрывами воздушных линий по причине падения деревьев на ЛЭП, все аварии ликвидированы. Что касается обрушения крыши указанного общежития, то, по информации ГУ МЧС, в результате инцидента из здания были эвакуированы 13 человек, среди жильцов физически никто не пострадал.

Ранее редакция сообщала о споре действующего и бывшего депутатов горсовета Новосибирска о том, кто должен нести ответственность за инцидент — мэрия или областное правительство.