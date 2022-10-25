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В Новосибирске стартуют восстановительные работы в общежитии на Станционной

  • 25/10/2022, 12:07
Автор:
обрушение крыши
Одновременно идёт переселение и социальная поддержка пострадавших жильцов.

До конца недели специализированная проектная организация «Жилкоммунпроект» должна подготовить документацию по капитальному ремонту крыши общежития по ул. Станционной. Одновременно начинаются работы по расчистке кровли и ремонту карнизной части. Предварительный срок окончания работ декабрь текущего года.

Первое, что необходимо закрыть верхнюю часть от попадания дождя и снега, чтобы там не потекло, говорит мэр Анатолий Локоть, обращаясь к руководителям профильных подразделений. Подрядная организация определена, пусть занимается подготовкой. В пятницу жду доклада о выполнении проектных работ. В эту субботу начинаются работы по восстановлению. Проект делать на всю крышу, восстанавливать в полном объёме. Посмотрите по финансированию. Хотя губернатор тоже сказал, что готов оказать поддержку, но это, что называется, в дальнейшем за скобками. А в дальнейшем поручаю проработать вопрос о капитальном ремонте здания в целом.

Напомним, что в результате погодных условий 23 октября крыша общежития оказалась повреждена.

Помимо восстановительных работ, предполагается поддержка материально пострадавших жильцов общежития. Во-первых, пока несколько семей, чьи комнаты непосредственно пострадали, временно переселяются в общежитие маневренного фонда на ул. Зорге — под это выделено 6 жилых помещений.

Семьи, которые готовы переехать в маневренный фонд, мы свозили в общежитие (На Зорге. Ред.), рассказывает глава Ленинского района Александр Гриб. Комнаты им понравились. Они попросили помочь с переездом, завтра их перевозим — дадим технику и людей.

Во-вторых, по поручению главы города, пострадавшим материально семьям по линии департамента социальной политики дополнительно будет оказана финансовая поддержка.

Мы определились по 100 тыс выплатить, говорит мэр. Наша нормативная база нам это позволяет.

По информации мэрии Новосибирска, по результатам погодных условий 23 октября было зарегистрировано порядка 55 обращений, 23 аварийных отключения электроэнергии (в основном, в частном секторе), под отключение подпали 1,4 тыс объектов жилого фонда, в течение дня их электроснабжение было восстановлено. Кроме того, было зафиксировано 6 отключений уличного освещения в связи с обрывами воздушных линий по причине падения деревьев на ЛЭП, все аварии ликвидированы. Что касается обрушения крыши указанного общежития, то, по информации ГУ МЧС, в результате инцидента из здания были эвакуированы 13 человек, среди жильцов физически никто не пострадал.

 

Ранее редакция сообщала о споре действующего и бывшего депутатов горсовета Новосибирска о том, кто должен нести ответственность за инцидент — мэрия или областное правительство.

 

Фото  — скрин видео со страницы Анатолия Локтя ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Обрушение крыши авария в общежитии


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