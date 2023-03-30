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Экоквартал «На Кедровой»: городская жизнь в гармонии с природой

  • 30/03/2023, 11:57
новостройки в Новосибирске
Экоквартал «На Кедровой» — масштабный проект комплексной застройки строительной компании «Акация». Общая площадь квартала — более 28 га. Застройщик зарезервировал земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов.

Экоквартал «На Кедровой» расположен вдали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, зеленые насаждения создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. До площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска — 15 минут на автомобиле.

Экоквартал «На Кедровой» — северное направление, которое сейчас является одним из самых перспективных в плане развития Новосибирска. Площадь нового квартала — 28 га. Это самый большой обособленный участок для комплексной застройки в той стороне. У застройщика появилась возможность освоить территорию и создать инфраструктуру по собственному проекту, ни к чему не привязываясь. Эта локация имеет ряд преимуществ. По сравнению с близлежащими жилмассивами плотность населения тут будет меньше, кроме того, здесь неплохая транспортная развязка, которая в дальнейшем будет только развиваться, удобный выезд на Северный объезд. С точки зрения экологии — это тоже благоприятное место, — комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

новостройки в Новосибирске

Архитектурная концепция квартала ― 17-этажные современные дома с яркими фасадами, выполненными по авторскому дизайн-проекту.

Экоквартал «На Кедровой» — экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни рядом. Дополнительную инфраструктуру создадут расположенные на первых этажах медицинские учреждения, детские образовательные учреждения, пункты выдачи интернет-заказов, студии красоты, пекарни и зоны ритейла. Высокий пешеходный трафик жителей обеспечит инвестиционную привлекательность коммерции квартала на «Кедровой».

Центром притяжения для жителей квартала станет бульвар, который пройдет между домами. Его территория будет благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми. Это предоставит жителям квартала «На Кедровой» разнообразные возможности для досуга и отдыха.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирк

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


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