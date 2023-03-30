Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях. Указ размещен на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что документ постановляет проводить выплаты в условиях санкционного давления на страну. Чтобы получить на счет деньги, гражданину нужно будет подать заявление с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории РФ или в кредитной организации, расположенной за территориями страны.

Ранее редакция сообщала, какие законы вступают в силу в апреле 2023.

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