Экологи предлагают запретить россиянам выбрасывать одежду в мусорные баки

Соответствующая инициатива была вынесена Российским экологическим оператором в обсуждении с Минприроды, передают «Известия».

Эксперты в качестве альтернативы предлагают отдавать старые вещи в розницу.

Таким образом, опираясь на зарубежный опыт, в текстильных магазинах можно установить специальные контейнеры и предоставлять скидку на одежду тем, кто решил оставить в них свою старую одежду.

Экологи настаивают, что запретить выбрасывать одежду в мусорные баки – это вынужденная мера, так как на сегодняшний день большинство вещей и обуви оказываются на полигонах, из-за чего их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, заявили специалисты.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, сегодня производят вдвое больше одежды, чем в том же 2020 году. При этом почти 100% из того, что попадает в мусорку, очень сложно или дорого утилизировать.

Специалисты отметили, что при разработке проекта могут поменяться условия и людям предложат различные бонусы, скидки и поощрения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске «серые» перевозчики создают стихийные свалки.