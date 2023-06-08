Цены на бензин на заправках Новосибирска резко подскочили

По данным Новосибирскстата, средняя цена на бензин марки АИ-92 на 5 июня в Новосибирской области составляла 46,40 рубля за литр, АИ-95 — 49,66 рубля за литр, АИ-98 и выше — 60,62 рубля за литр. Дизельное топливо стоило 60,76 рубля за литр. По данным редакции Infopro54, сегодня на заправке «Газпромнефти» на улице Петухова за литр АИ-95 просили уже 50,35 рубля.

— Такой рост может быть связан с макроэкономической ситуацией, которая возникла в отрасли. На сырьевой «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже» (СПбМТСБ) подскочили оптовые цены, соответственно, можно сказать, оттуда все и идет. Отмечу, что скачок был гораздо больше чем 50 копеек. Поэтому оптовые цены выросли, — пояснил Infopro54 Сергей Лацких, руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ».

Газета «Коммерсант» сообщает, что 7 июня на СПбМТСБ цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 1,2% и 0,8% соответственно, достигнув 55 тысяч и 62,3 тысячи рублей за тонну. Также отмечается, что цены на бензин росли и на розничных заправках. Росстат заявил, что средняя розничная цена выросла на 0,3% за неделю, пишет «Коммерсант».

Сергей Лацких прогнозирует, что в ближайшем обозримом будущем цены на бензин будут повышать все розничные операторы.

— Сейчас данный вопрос регулируется, — сообщил он Infopro54.

Рост цен на топливо на заправках допускает и Вячеслав Ашурков, руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России:

— Это может быть первой ласточкой, — отметил он.

По словам Ашуркова, эксперты прогнозировали, что цены на бензин будут подниматься в течение лета: на 0,5-1,5 рубля, начиная с мая.

— В Сибири очень долго держали цену на уровне до 50 рублей на 95-й бензин и 45-46 рублей за 92-й. Поэтому это повышение было не неожиданным, а ожидаемым. Возможно, это только первое повышение цен. Наверное, нас ждет еще повышение, но не на несколько рублей, а на 50 копеек, думаю, еще прибавится, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.

Также эксперт назвал еще одну причину возможного повышения.

— Топливо в конце лета будет востребовано для сельхозпредприятий, и это всегда очередной виток в цене. Сейчас мы видим начало этого витка, — рассказал эксперт.

Как сообщил редакции Infopro54 после публикации материала Вячеслав Ашурков, на заправках сети «Прайм» цены на АИ-95 выросли до 50 руб 90 копеек за литр.

Напомним, в апреле Новосибирская область попала в российский топ-10 по дешевизне бензина.

Ранее редакция сообщала, что власти могут запретить экспорт бензина, чтобы избежать роста цен на топливо.