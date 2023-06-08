На следующей неделе в Новосибирск прибудут мощи святого великомученика Георгия Победоносца

В Новосибирск будут доставлены мощи небесного покровителя Русского воинств, святого великомученика Георгия Победоносца, сообщили в мэрии Новосибирска.
— Во время следования святыни духовенство и миряне Русской Православной Церкви сугубо молятся о военнослужащих российской армии и всех защитниках Отечества, — говорится в сообщении.
В Новосибирске святыня будет пребывать с 13 по 15 июня. Все эти дни в Вознесенском соборе перед ковчегом будут проходить молебные пения с акафистом святому великомученику Георгию.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с мая по сентябрь 2023 года Комиссия по развитию паломничества и принесению святынь Русской Православной Церкви во все регионы страны совершает принесение ковчега с частицей мощей небесного покровителя Русского воинства великомученика и Победоносца Георгия. Общенародная акция «Всероссийский молебен о Победе» объединит 100 городов из 89 регионов Российской Федерации.
Напомним, ранее редакция сообщала, что 15 православных церквей и часовен хотят построить в Новосибирске.
Фото с официального сайта Московского партиархата
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