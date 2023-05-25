В Новосибирске «серые» перевозчики создают стихийные свалки

В Новосибирске оператор МУП «САХ» сообщил о незаконном вывозе мусора на контейнерные площадки. В компании подчеркнули, что случаи с незаконным размещением отходов на контейнерных площадках города участились в районах, которые пересекаются с дачными направлениями: в Калининском, Дзержинском и Первомайском районов.

— От жителей поступают жалобы на ненадлежащую работу регионального оператора, связанную с несвоевременным вывозом отходов. Наши специалисты отрабатывают каждый такой сигнал — нарушений со стороны регионального оператора нет. Вывоз твердых коммунальных отходов специализированной техникой осуществляется своевременно, без сбоев установленной периодичности. В начале этого месяца мы давали комментарии в СМИ по вопросу стихийных навалов отходов на контейнерных площадках многоквартирных домов Первомайки, расположенных в непосредственной близости от выезда из дачных обществ и частного сектора. По улицам Эйхе и Красный факел стихийные навалы возникают при ежедневном вывозе. Причина — незаконное пользование контейнерными площадками третьими лицами, — говорится в сообщении «Спецавтохозяйства».

В компании подчеркнули, что по всем выявленным случаям специалистами службы безопасности МУП «САХ» совместно с представителями РАТИ администрации Первомайского района подготовлены материалы для направления в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Напомним, в 2022 году на федеральном уровне принято решение о выделении региону средств на ликвидацию несанкционированных свалок. Новосибирская область вошла в число 19 российских регионов, где до 2024 года должны положить конец стихийному скоплению мусора. Как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, более 23 гектаров несанкционированных свалок в регионе будет ликвидировано благодаря нацпроекту «Экология» в 2023-2024 годах.

Ранее редакция сообщала, что на территории региона работает более 20 нелегальных перевозчиков мусора.