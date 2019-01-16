Экологические проекты будут реализованы в регионе в рамках нового нацпроекта

— Прошедшие Год экологии и Год добровольца (волонтера) показали, что в Новосибирской области много людей, которые участвуют в решении экологических проблем. Уверен, что в 2019 году удастся расширить географию мероприятий экологической направленности и привлечь больше жителей региона, — цитирует заместителя губернатора области Александра Дубовицкого пресс-служба регионального правительства. Он подчеркнул, что новый национальный проект «Экология» включает в себя много направлений и в нашем регионе по нему предстоит большая работа.

Отмечается, что в 2018 году в регионе волонтеры провели более 500 экологических мероприятий. Очищено от мусора 900 га земли, ликвидировано около 1000 свалок. В эколого-просветительских мероприятиях приняло участие более 1 млн человек.

В правительстве заверили, что работа по реализации экологических природоохранных и просветительских проектов продолжится и в этом году при участии областных исполнительных органов государственной власти, в рамках национального проекта «Экология». В частности, минприроды региона продолжит реализацию проектов «Больше кислорода», «Посади лес», «Зеленые вузы России», «Эколята» и других. Планируется усилить работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, расширить формат привлечения общественности в осуществление общественного экологического контроля.

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