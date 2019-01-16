Новосибирская область на шестом месте в группе регионов-инноваторов

Рейтинг инновационной активности регионов России по итогам 2018 года представлен Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в рамках Гайдаровского форума, проходящего 15-17 января в Москве. Новосибирская область заняла в нем шестое место, сохранив позиции в передовой группе «сильных инноваторов», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в группу «сильных инноваторов» рейтинга напряду с Новосибирской областью традиционно входят Санкт-Петербург, Москва, Республика Татарстан, Томская, Калужская и Московская области. Значение индекса инновационного развития этих регионов превышает 140% от среднего по стране уровня. В основе рейтинга – 29 показателей, характеризующих состояние сферы научных исследований и разработок, инновационной деятельности, социально-экономических условий ее осуществления, а также инновационной активности региона.

К сильным сторонам нашего региона составители рейтинга отнесли такие параметры, как численность исследователей, количество поданных заявок на получение патентов в международной системе PCT, число индексируемых публикаций в реферативной базе данных Web of Science, объем внутренних затрат на исследования и разработки, объем поступлений от экспорта технологий и высокотехнологичной продукции.

Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев данный рейтинг помогает выявлять лучшие практики в российских регионах, чтобы в дальнейшем обмениваться положительным опытом и совершенствовать региональные инновационные системы.

— Новосибирская область как территория с высокой концентрацией исследований и разработок в минувшем году была определена пилотным регионом по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Это означает, что используемые нами модели развития сектора исследований и разработок, успешная практика реализации проектов может в дальнейшем использоваться и в других регионах. Мы и сейчас делимся опытом с коллегами, например, недавно нашу область посетила делегация во главе с министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром Александровичем Козловым, чтобы изучить опыт создания и развития новосибирского Академпарка, который будет использован при создании технопарка на острове Русском, — отметил Алексей Васильев.

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