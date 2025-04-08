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Экологический субботник прошел в Новосибирском зоопарке и не только

  • 08/04/2025, 16:16
Экологический субботник прошел в Новосибирском зоопарке и не только
В субботу, 29 марта, на территории Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило прошел традиционный экологический субботник по благоустройству, очистке вольеров и уборке территории от снега под лозунгом «Сберегая природу — сохраняем будущее»

Организаторами акции выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило».

Волонтеры очистили от снега вольеры для птиц, хищных, экзотических и тропических животных, копытных, мелких приматов и пингвинов, провели уборку в зонах озеленения и на берегу озера, освободили от укрывного материала южные растения и акации. По итогам субботника вывезли 10 машин снега, собрали 100 мешков сухой листвы.

Цель субботника — не только помочь в уборке снега, сухой листвы на территории любимого места горожан, но и привлечь внимание к ограниченности ресурсов планеты, призвать к бережному и ответственному отношению к тому, что дает нам природа.

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Волонтеры за работой. Автор фото: Павел Рыжков

Погода порадовала волонтеров солнцем и теплом. Субботник по очистке от снега — это еще и замечательная возможность для физической активности и укрепления здоровья.

Жанна Шурова

Автор фото: Павел Рыжков

— Ежегодно здесь собираются корпоративные волонтеры, студенты «зеленых» вузов, сотрудники министерства и просто неравнодушные граждане, жители Новосибирска и Новосибирской области, чтобы подарить нашему зоопарку чувство весеннего обновления. Посмотрите, сколько пришло семей с детьми. Таким образом мы с ранних лет приучаем беречь природу, любить ее, ведь это самое главное и ценное, что у нас есть, — подчеркнула в своем приветствии заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Жанна Шурова. В мероприятии приняли участие корпоративные волонтеры со своими семьями из 12 компаний – членов регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству. Банк «Уралсиб» с 2021 года входит в Национальный совет по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и принимает активное участие в экологических акциях региона. Сотрудники банка второй раз принимают участие в субботнике в Новосибирском зоопарке.

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Авторы фото: М.С. Посохова и Павел Рыжков

Благодарственное письмоЗа постоянную поддержку и волонтерскую помощь в организации и реализации проектов, направленных на защиту и охрану животных, руководство зоопарка вручило благодарственные письма участникам субботника. 

После уборки волонтеры смогли пообщаться с козочками и альпаками. Животные с радостью давали себя гладить и позировали для фотографий.

Как отметила управляющая филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева, банк поддерживает различные экологические инициативы региона.

Наталья Голубева

Автор фото: М.С. Посохова

— Наш банк уже не первый год оказывает содействие Министерству природных ресурсов Новосибирской области в проведении мероприятий экологической направленности. Волонтеры принимают самое активное участие в экологических и социальных акциях региона: сажают деревья, убирают мусор, помогают приютам бездомных животных. Мы поддерживаем разные экологические инициативы региона, в том числе образовательные и просветительские проекты экологической направленности для детей, выступаем партнерами слетов и фестивалей юных экологов, — рассказала Наталья Голубева.

Так, в начале марта уралсибовцы организовали сбор кормов, медикаментов, других необходимых материалов и денежных средств для базы реабилитации животных, работающей в наукограде Кольцово.

Чтобы повысить вовлеченность юных россиян в охрану и сбережение природы, банк поддерживает экологические инициативы, в которых участвуют школьники региона, и с 2021 года  является партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих».

Поддержал банк «Уралсиб» и II Региональный слет школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья окружающего мира», который проходил на базе Тогучинского политехнического колледжа. Для юных лесоводов организовали мастер-классы, конкурсы и экскурсию в Тогучинский лесхоз. На церемонии закрытия слета всем участникам фестиваля были вручены памятные подарки.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Банк Уралсиб»

Автор главного фото: Павел Рыжков

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Рубрики : Экология

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экология Наталья Голубева волонтерство Банк Уралсиб


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