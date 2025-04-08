В Новосибирске в апреле цена картофеля превысила 100 рублей за килограмм

В Новосибирске вновь отмечен рост цен на картофель. В крупных сетевых магазинах и на городских рынках цена за килограмм картофеля уже превышает 100 рублей.

Ещё две недели назад, в третьей декаде марта, средняя цена по городу составляла около 70 рублей за килограмм. Таким образом, всего за две недели стоимость одного из самых востребованных у новосибирцев продуктов выросла на 43%.

В магазинах уже можно найти импортный картофель, в основном египетский. Его стоимость варьируется от 106 рублей до 140 рублей за килограмм. Ритейлеры объясняют высокие цены на импортный картофель сложностями с логистикой.

Как выяснило издание БФМ Новосибирск, цены на местный картофель, которого осталось совсем немного на складах, тоже значительно выросли. Продавцы объясняют это высоким спросом и сезоном.

Напомним, что в 2024 году в Новосибирской области был не очень хороший урожай картофеля, и аграрии прогнозировали, что запасы закончатся раньше обычного. Так и произошло. Теперь до августа регион будет зависеть от завозной продукции.

В апреле 2024 года средняя цена картофеля в Новосибирске составляла около 25 рублей за килограмм. В июле же цена достигла своего максимума — 63 рублей. В итоге по итогам года картофель стал одним из лидеров роста цен. Учитывая текущие показатели на ценниках, можно предположить, что и в 2025 году он будет оставаться одним из самых дорогих овощей.

Ранее редакция сообщала о том, что сезонный рост цен на картофель зафиксировали в Новосибирске. В марте на продуктовых точках стоимость одного килограмма этого продукта превысила 60 рублей.