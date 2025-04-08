В новосибирском Минсельхозе прокомментировали рост цен на продукцию АПК

Отпускная цена сельхозпроизводителей Новосибирской области на продукты, которые они производят, не меняется в течение года. Об этом министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов сообщил на заседании комитета по АПК регионального парламента.
— По молоку уже минус 50 копеек. К маю еще прогнозируется снижение. Да, по молоку аграрии работают с рентабельностью в 20%, но они работают честно и отдают продукцию по отпускной цене. То, что мы видим на полках, давайте будем задавать вопросы к смежным структурам, которые дают упаковку, логистику, ГСМ, и т.д. Аграрии остаются стабильными и сохраняют честность перед рынком по отпускным ценам, — подчеркнул Шинделов.
Напомним, в Новосибирске вновь отмечен рост цен на картофель. В крупных сетевых магазинах и на городских рынках цена за килограмм картофеля уже превышает 100 рублей. В магазинах продолжают расти цены на масло, мясо.
Ранее редакция сообщала о том, что Минсельхоз подготовил новые соглашения о стабилизации цен в Новосибирской области.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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