«Экология-Новосибирск» подала 33 иска в арбиртажный суд

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» ведет работу в отношении неплательщиков – юридических лиц.

На начало октября в Арбитражный суд Новосибирской области подано 33 исковых заявлений о взыскании задолженности за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО на общую сумму 48 351 138,19 рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством все физические, юридические лица, в том числе и управляющие организации обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором. Датой начала оказания услуг является 01.01.2019 года.

— Параллельно работе по взысканию задолженности с неплательщиков, ведется работа по выявлению юридических лиц, намерено уклоняющихся от заключения договора с региональным оператором. Работа с организациями, не заключившими договоры, начинается с инспекционных выездов, в ходе которых специалисты регионального оператора вручают под роспись уведомления о необходимости заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. В случае игнорирования таких уведомлений, все данные передаются в абонентскую службу для произведения начислений по нормативам, — рассказала генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. — Если со стороны юридического лица происходит нарушение федерального законодательства, то руководству таких организаций не избежать штрафов и судебных разбирательств – это закономерно.

Фото: Евгения Серёгина