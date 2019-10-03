За девять месяцев на ЗСЖД перевезено 34,2 млн пассажиров

По оперативным данным, в январе – сентябре 2019 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 34,2 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании – 4,1 млн пассажиров (+3%), в пригородном сообщении – 30,1 млн пассажиров (+2%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Пассажирооборот на инфраструктуре ЗСЖД с начала 2019 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,9 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,3 млрд пасс-км (+3%), в дальнем следовании – 3,6 млрд пасс-км (+3,2%).

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