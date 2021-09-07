«Экология-Новосибирск» заплатит перевозчику мусора 128 миллионов рублей

Новосибирский арбитражный суд рассмотрел иск компании ООО «Новосибспецтранс» к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск».

В результате с регоператора взыщут 128,5 млн рублей: 113,7 млн рублей основной суммы долга и 14,8 млн рублей неустойки. Эта задолженность образовалась за оказанные услуги по договору транспортировки твёрдых коммунальных отходов с апреля по декабрь 2019 года. Все это время регоператор оплачивал услугу частично, что объяснил в суде выявленными в результате проверки недостатками в работе подрядчика: «короткая остановка, место забора ТКО не известно, некорректный адрес, нет заезда, нет остановки, отсутствие навигации, отсутствие трека, сбой сигнала» и другими.

— Суд констатирует отсутствие в материалах дела доказательств ненадлежащего оказания истцом услуг, и принимает во внимание наличие у ответчика возможности ежедневно и непосредственно контролировать осуществление исполнителем деятельности по вывозу ТКО и крупногабаритного мусора, — говорится в решении суда.

Ответчик возражений и замечаний по объёму и качеству оказанных услуг истцу не заявил. Кроме того, арбитраж отказал ООО «Экология-Новосибирск» во встречном иске на сумму 232, 538 млн рублей за нарушения по вывозу мусора. Претензий было предъявлено 8 182. — Судом установлено, что акты о неисполнении истцом обязательств составлены ответчиком после получения от истца претензии с требованием об оплате оказанных услуг, что противоречит положениям договора о сроках заявления претензий, – говорится в определении суда.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что власти готовы рассмотреть вариант расторжения контракта с региональным оператором по обращению с ТКО.