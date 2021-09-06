ПАО «Сухой» предъявлены нарушения водного законодательства

У новосибирской компании ПАО «Сухой» — завода им. Чкалова — природоохранная прокуратура в судебном порядке потребует прекратить сброс сточных вод в реку Каменка. С таким иском ведомство обратилось в суд Дзержинского района Новосибирска, сообщает пресс-служба суда.

— В обоснование иска прокурор указывает, что в 2020 году была проведена проверка исполнения природоохранного законодательства филиалом ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова», — сообщают в суде. — Филиал оказывает негативное воздействие на окружающую среду путем сброса загрязняющих веществ в водный объект. Сточные воды из выпуска отводятся непосредственно в реку Каменка. В месте сброса отобраны и исследованы пробы сточных вод. Нормативы качества воды не соответствует разрешенным значениям. При повторной проверке в 2021 году вновь выявлено превышение содержания загрязняющих веществ в сточных водах, в связи с чем прокурор обратился в суд с настоящим иском.

Рассмотрение дела по иску ведомства к компании должно начаться в середине октября 2021 года.

Стоит отметить, что неоднократно представители общественников, депутатского корпуса Новосибирска и Новосибирской области поднимали рассмотрение вопроса о загрязнении местных рек. В частности, приводились примеры слива нечистот в реки на территориях Железнодорожного, Кировского, Заельцовского, Первомайского районов областного центра.

Ранее комитет по экологии мэрии Новосибирска направлял в региональный парламент и правительство Новосибирской области предложение четко прописать в региональном законе санкции за загрязнение окружающей среды жидкими коммунальными отходами.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, в 2020 году городские службы уже обращались в правоохранительные органы и в прокуратуру для пресечения незаконных действий по сливу сточных вод в неустановленных местах и привлечения виновных к ответственности. В муниципалитете были разработаны мероприятия по предотвращению использования смотровых колодцев ливневой канализации для слива: устанавливались люки с запирающими устройствами и видеонаблюдение в онлайн-режиме.