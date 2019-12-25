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Электроавиация: скоро, но пока единично

Демоверсия сибирского самолета-гибрида поднимется в небо к концу 2021 года.
  • 25/12/2019, 20:26
Автор: Игорь Смольников
Электроавиация: скоро, но пока единично
Реализация проекта идет в рамках контракта, подписанного институтом с Фондом перспективных исследований.

Рубеж 2021-2022 годов — такой срок определен для создания демоверсии гибридного самолета. Работа над этой машиной сейчас идет в «Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина» (СибНИА).

В функциональном смысле самолет с распределенной силовой установкой не является просто воздушным аналогом гибридного автомобиля. У гибридного автомобиля ходовые качества от наличия электромотора не меняются — речь идет лишь об экоаспектах и пользовательской экономии. Самолет-гибрид имеет обновленную физику полета.  Распределенная электрическая силовая установка — это комплекс из 3-5 маленьких моторов, стоящих на консолях крыльев. Такое решение позволяет увеличить подъемную силу на меньших скоростях и дает машине короткую взлетно-посадочную дистанцию — всего в 50 метров. Самолет будет обладать крейсерской скоростью 300 км/час, грузоподъемностью 500 кг и дальностью 1000 км.

— Наше конструкторское бюро будет ориентироваться на создание самолета с вариативным управлением. — сказал на пресс-конференции в ТАСС директор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук. — То есть способным работать как в пилотируемом режиме, так и в беспилотном.

Как отметил директор СибНИА, нынешний этап работы — лабораторный, предшествующий детализующему проектированию:

— Сейчас изучается влияние различных положений распределенной силовой электрической установки на изменение подъемной силы крыла. Эти аспекты изучаются в нашей лаборатории, здесь же будут отрабатываться методики выполнения взлета и посадки. У этой машины достаточно сложная технология захода на посадку, так что по этой теме нужна глубокая проработка.

В конструкции самолета довольно много облегченных композитных материалов, а металл будет использоваться там, где это позволяет инженерная концепция и соображения безопасности — все-таки речь идет об электросамолете. В композите и металле самолет (в статусе демонстратора) будет сконструирован к 2021-2022 году. Реализация этого проекта идет в рамках контракта, подписанного институтом с Фондом перспективных исследований. Стоимость контракта не оглашается.

— В работе над этим самолетом задействован практически весь институт: и специалисты по аэродинамике, и конструкторы, и опытное производство, — подчеркнул Владимир Брасук. — В проекте суммированы практически все наши наработки по теме малой авиации.

При этом пока сложно сказать о серийном производстве, о промышленной локализации будущей машины. Первоначально она будет работать только в режиме летающей лаборатории.

По словам Владимира Барсука, институт в последние годы загружен работой достаточно ровно и предсказуемо. Например, помимо самолета-гибрида у СибНИА в разработке самолет ТВС2 ДТС — машина, которая должна стать поколенческой заменой для АН-2. Правда, пока интерес крупнейшего авиаперевозчика к ней благожелательно-отвлеченный.

— Мы доложили руководству группы S7 о результатах нашей работы, о технических характеристиках демоверсии ТВС2 ДТС, — сказал Владимир Барсук. —  Самолет-демонстратор сейчас активно эксплуатируется, налетывает отчетный лабораторный материал. Перспективы этого самолета и решения по нему будет принимать компания S7. Пока речь просто о проявлении заинтересованности — фиксированных и детализированных договоренностей пока нет.

При этом тематической доминантой CибНИА является военная авиация: в общем объеме работ 2019 года более 80% пришлись на оборонную тематику.

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