ЭкоНива впервые на российской бирже будет торговать молоком

Молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» готовится к торгам на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу «Московская биржа») сырым цельным коровьим молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом. Об этом сообщила пресс-служба компании. Дата первого аукциона запланирована на 2 октября 2023 года.

Отмечается, что «ЭкоНива» уже определила основные условия продажи собственной продукции, включая базисы поставок. НТБ как организатор торгов утвердил правила проведения торгов и зарегистрировал их в Банке России.

Участвовать в торгах смогут контрагенты холдинга, зарегистрированные на площадке НТБ и допущенные к аукционам «ЭкоНива». Торги пройдут в форме биржевых аукционов на продажу. В настоящее время продолжается аккредитация партнеров-покупателей.

Напомним, в январе 2023 года президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр заявил о намерениях компании запустить биржевые торги молоком. По его словам, цены на молоко – это «качели» между переработчиками и производителями.

— Нужно, чтобы эти качели были поменьше, и чтобы была стабильная цена — от поля до прилавка, — отметил он на площадке XIV Съезда Национального союза производителей молока.

«ЭкоНива-АПК» является одним из ведущих аграрных холдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в 13 регионах – Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 630 000 га. В аграрном производстве занято более 12 000 сотрудников. В 2022 году валовый надой молока составил 1 млн 190 тысяч тонн. Общее поголовье КРС составляет порядка 233 700, из которых 112 600 – фуражные коровы.

Ранее редакция сообщала, что переработчики и производители ждут рост цен на молоко к осени.