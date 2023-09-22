Операция «Рынок»: полиция взбодрила мигрантов в Новосибирске

Полицейские провели очередной рейд на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Правоохранители посетили местные рынки и места обитания иностранцев. Об этом сообщает МВД по Новосибирской области.

Были проверены документы мигрантов, трудящихся на торговых точках. А патрульно-постовые службы усилили контроль над прибывшими из зарубежья водителями.

Полицейским удалось охватить более тысячи мигрантов, выявить 19 административных нарушений миграционного законодательства. За различные нарушения правил дорожного движения сотрудники привлекли к ответственности 13 граждан из стран ближнего зарубежья.

— По административным делам в отношении 15 приезжих вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрант пытался украсть ребенка с остановки в Новосибирске.