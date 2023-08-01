Переработчики и производители ждут рост цен на молоко к осени

— В отрасли молочного животноводства преодолены последствия периода аномально высоких температур. За последнюю неделю валовое производство молока в сутки увеличилось на 21 тонну и составляет 2137 тонн (+11 тонн к уровню 2022 года. — Ред.). Суточные надои на фуражную корову — 18,9 кг (+900 г), — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

На рынке сырого молока, по его словам, продолжается несущественный рост цены реализации — средняя реализационная цена молока в физическом весе у сельхозтоваропроизводителей составляет 28,14 рубля за кг.

— Возможно, снижение цен на молочную продукцию на полках простимулировало спрос. Мы видим небольшое повышение активности со стороны населения, то есть спрос перестал падать и стабилизировался, — поясняет Елисеенко. — Падение закупочных цен на сырое молоко остановилось два месяца назад. При этом прирост продуктивности снизился из-за высоких температур, так как коровам некомфортно находиться в жарких условиях. При снижении жары надои начали восстанавливаться.

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», член правления Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко пояснил редакции, что на складах сельхозпроизводителей и переработчиков сохраняется стабильно большой запас сыров, сухих — цельного, обезжиренного молока и подсырной сыворотки. Однако появилось движение в сторону внутреннего спроса.

Собеседник подчеркнул, что в целом внутренний рынок сырого молока сейчас стабилизировался, и производители ожидают, что маятник цены качнется в обратную сторону.

— В ближайшее время мы ожидаем, что закупочные цены на сырое молоко начнут расти. Думаю, что цены вырастут в августе-сентябре, — сообщил Игорь Елисеенко.

Динамику роста он оценить затруднился, отметив, что она зависит от многих факторов. Как ранее отмечал Евгений Лещенко, в октябре 2022 года средняя цена реализации молока за кг составляла 31,47 рубля.

— Ранее осенне-зимнее повышение цен на молоко происходило регулярно. Сейчас больших колебаний в объеме производства молока нет. Большинство поголовья коров в области находится на круглогодичном содержании и не зависит от летних выпасов, — добавил Игорь Елисеенко.

Кстати, собеседник редакции констатировал, что пессимистичный прогноз о том, что небольшие хозяйства не вытянут снижение закупочных цен на молоко, которое наблюдалось на рынке весной, на сегодняшний момент не реализовался.

— Мы видим, что большого снижения поголовья в сельхозорганизациях не происходит. В Новосибирской области производство молока сохраняется на уровне прошлогодних показателей и немного их превышает. Это внушает оптимизм участникам рынка, — добавил он.

При этом Игорь Елисеенко отметил, что издержки у производителей молока продолжают расти. По сравнению с 2022 годом, в 2023 рост издержек на фермах «МолСиба» составил 47% из-за кратного подорожания запчастей, сельхозтехники, электроэнергии и ГСМ, а также роста заработных плат.

— Так что повышение закупочных цен на сырое молоко неизбежно, — резюмировал собеседник редакции.

Напомним, по данным Минсельхоза, средняя закупочная цена по молочным предприятиям Новосибирской области на неделе с 25 по 31 марта составляла 32,18 рубля за литр, по Новосибирску — 34,4 рубля за литр. В начале апреля она опустилась до 28,1 рубля за литр. В Алтайском крае она опускалась до 18 рублей за литр. В июне на пресс-конференции Евгений Лещенко говорил, что на складах предприятий региона сейчас зависли по 2,6 тонны сухого обезжиренного и сухого цельного молока, а масла 72% и 82% — 500 тонн.

Ранее редакция сообщала, что творожные сырки оказались в числе лидеров подорожавших молочных продуктов.