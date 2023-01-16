Экономические санкции США и ЕС привели к увеличению прибыли РФ от экспорта удобрений

На фоне объявленной РФ специальной военной операции на территории Украины страны коллективного Запада во главе с США поставили перед собой задачу уничтожить российскую экономику. В связи с этим стали поэтапно вводиться многочисленные санкции. Однако в некоторых сферах доходы РФ не то, что не упало, но даже наоборот возросли.

Так произошло с продажами минеральных удобрений.

— Статистика показывает, что Россия смогла увеличить свои доходы от экспорта удобрений на 70% за первые десять месяцев 2022 года до 16,7 миллиарда долларов, — пишет издание ФАН со ссылкой на Der Spiegel.

При этом отмечается, что экспорт российской продукции на международный рынок упал по сравнению с 2021 годом на 10%.

Немецкие журналисты, в свою очередь объясняют этот парадокс тем, что наложенные Западом на РФ ограничения стали причиной резкого снижения импорта многими странами удобрений из России из-за угрозы угодить под санкции. А это неумолимо привело к скачку цен. В итоге, тяжело пришлось европейским сельхозпроизводителям, которые оказались в непростой ситуации. Москва тем временем нашла способ продавать удобрения и обеспечив себе тем самым немалую прибыль.

— Фермеры в Германии борются с огромным ростом цен на удобрения. Ситуация в развивающихся странах еще более драматична, — цитата Der Spiegel.

Сложившаяся ситуация вынудила руководство ЕС пересмотреть свою позицию по отношению к российским удобрениям. И в ноябре прошлого года ЕС совместно с США и Великобританией признало необходимость импорта из РФ данной продукции.

Ранее редакция сообщала, что почти 200 человек попали под украинские санкции.

Фото: pixabay.com — fabersam