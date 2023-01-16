В январе возобновится движение экспортных грузов в МАПП Забайкальск

С 16 января с 9.00 по 21.00 (время местное) возобновляется оформление экспортных грузов в МАПП Забайкальск, сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Напомним, что перемещение экспорта было приостановлено Китаем с ноября 2020 года в связи со вспышкой эпидемии COVID-19.

Согласно письму китайской стороны, отменяется и режим «обратной перецепки».

По словам и.о. начальника таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни Константина Кузнецова, отмена режима перецепки даст возможность увеличить число въезжающих на территорию РФ груженых транспортных средств, тем самым возрастет количество импортируемого товара, а также снизятся временные и финансовые затраты перевозчиков.

По информационным данным пресс-службы ведомства, в 2020 году грузооборот по экспорту составлял 115 370 тонн, в среднем 25 грузовых автомашин в день. Основная номенклатура экспортных товаров была представлена кондитерскими изделиями и пиломатериалами.

Ранее редакция сообщала, что в Забайкалье изъяли партию контрабандного золота почти на 100 миллионов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Читинской таможни