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Три года условно получил 52-летний предприниматель из Новосибирска за уклонение от уплаты налогов

  • 16/01/2023, 18:27
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Три года условно получил 52-летний предприниматель из Новосибирска за уклонение от уплаты налогов
Сумма долга составила свыше 173 млн рублей.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего руководителя ООО «Ритейл Центр», сообщает пресс-служба ведомства.

Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации (расчет) заведомо ложных сведений, в особо крупном размере.

— По версии следствия, Евгений Насоленко в период с 30.09.2016 по 01.06.2018, умышленно уклонился от уплаты НДС с организации — ООО «Ритейл Центр» путем включения в налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года, заведомо ложных сведений, в общей сумме 173 176 605 руб., что является особо крупным размером, которые предоставил в указанный период в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю и в ИФНС России по Октябрьскому району Новосибирска, — говорится в сообщении.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Ритейл центр» банкротом летом 2019 года. На тот момент ему было предъявлено более 60 исков на общую сумму свыше 80 млн рублей. Впоследствии количество исков увеличилось почти до 90, а сумма до 0.5 млрд. Руководителем компании был Александр Слободчиков, конкурсным управляющем — Игорь Сухоруков.  «Ритейл центр» был оператором сети «Универсамов удачных покупок» основателями которой были Евгений и Виталий Насоленко.

Ранее редакция сообщала, что с нового года новосибирские налогоплательщики перешли на единый налоговый счет.

Фото: pixabay.com — Inactive_account_ID_249

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уклонение от налогов суд бизнес


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