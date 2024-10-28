Экономичную технологию очистки газа предложил ученый Института катализа СО РАН

Сегодня Сергей Зажигалов, младший научный сотрудник Института катализа имени Г.К.Борескова СО РАН, представил технологию по снижению энергетических затрат при очистке больших газовых выбросов на конференции «Динамические процессы в каталитических структурах» в ТюмГУ. Обоснование технологии — в губительных последствиях для окружающей среды от вредных летучих органических веществ, которые содержатся в таких выбросах.

Ученый предложил экономичную модель, когда удаляемое вещество сначала накапливается в слое катализатора-адсорбента, а потом сжигается, причем для зажигания нагревается не весь объем очищаемого газа, а только небольшой участок катализатора. Далее процесс протекает самостоятельно, без потребления энергии, за счет горения накопленных веществ.

Выгода для предприятий, по мнению ученого, в относительно небольших затратах на добавление в систему нагревательного элемента, что приведет к снижению эксплуатационных расходов на 1-2 порядка.

— Нужно заметить, что требуемая мощность нагрева в случае расположения его внутри слоя составляет около 10 кВт, что незначительно отличается от мощности бытовых электроприборов, – отметил Сергей Зажигалов.

Новая технология по очистке газовых выбросов может применяться в разных отраслях промышленности, от нефтехимии и металлургии до лакокрасочного производства. Не исключается использование, по мнению ученого, в сфере общественного питания для нейтрализации кухонных выбросов.

Ранее Андрей Загоруйко, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Г.К.Борескова СО РАН и руководитель программного комитета конференции, назвал доклада Сергея Зажигалова в числе самых интересных выступлений от новосибирских ученых, которые отправились в Тюмень.