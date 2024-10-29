Тренд на релокацию офисов крупных компаний в регионы усиливается

Компании Pridex и FResearch провели исследование штаб-квартир крупнейших компаний в России. Итогом работы стал первый на рынке топ-10 головных офисов, расположенных в регионах. В лонг-лист исследования вошли самые крупные по выручке компании со штаб-квартирами в России. Выставляя оценку, среди прочего аналитики учитывали локацию и качество здания, а также характеристики, актуальные для удержания талантов и эффективной работы (человекоцентричность, технологичность, эргономика пространства и внимание к экологии).

В топ-10 региональных штаб-квартир больше всего позиций заняли компании из Санкт-Петербурга. Среди победителей оказалась и новосибирская штаб-квартира S7 в Новосибирске.

Подводя итоги, аналитики отметили, что в московском ренкинге доминируют компании финансовой и технологической сфер, а в регионах лидируют нефтегазовая отрасль и ритейл.

— На фоне постоянно усиливающейся конкуренции за таланты крупные корпорации уделяют всё больше внимания качеству своих рабочих пространств и тем условиям, которые они создают для сотрудников, — отметил управляющий директор Pridex Дмитрий Вишняков.

Крупные компании все активнее релаксируют свои офисы в регионы. Благодаря этому в Сибири появляется все больше современных технологичных офисов.

— В регионах есть лидеры, которые воспринимают и развивают свои офисы как неотъемлемую часть бренда работодателя, стремятся объединять людей из конкретного города или региона, чтобы успешно конкурировать за персонал в условиях широкого распространения удаленного и гибридного форматов, — подчеркнул административный директор hh.ru, член жюри Павел Макаров. — Все это делает и столичные, и региональные офисы одной из ключевых составляющих бренда работодателя.

Напомним, в июле появилась информация о том, что готовится переезд головных офисов госкорпораций в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток. Отмечалось, что план перемещения должен быть готов до 1 октября. Высказывались предположения, кто может переехать. Однако, до сих пор никакой официальной информации об этом не появилось.

В августе в СМИ города разошлась информация, что в Новосибирске собирается дочерняя структура «Газпрома» — «СтройТрансНефтеГаз». Компания планирует разместиться в здании бывшего завода им Коминтерна на Серебренниковской, 29.

Ранее возможность переезда в Новосибирск головных офисов крупных компаний оценили эксперты и мэр Новосибирска.