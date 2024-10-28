На НЗХК изготовили ядерное топливо для исследовательского реактора в Боливии

«Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК) изготовил первую партию ядерного топлива для стартовой загрузки исследовательского реактора BRR-1 в Эль Альто в Боливии. Об этом сообщила пресс-служба компании. Поставка топлива заказчику намечена на 2025 год

На исследовательском реакторе будут нарабатывать радиоизотопы для научных исследований.

— С помощью установки можно будет изучать химический состав материалов методом нейтронно-активационного анализа, который востребован в различных отраслях, —уточнили в НЗХК. — С помощью этого метода можно определять состав горных пород, руд и концентратов, биологических образцов, разрабатывать программы эффективного использования природных ресурсов и непрерывного мониторинга состояния окружающей среды.

Напомним, в феврале стало известно, что «Новосибирский завод химконцентратов» подписал контракт на поставку в Египет компонентов ядерного топлива. Завод будет поставлять урановые компоненты, а также изделия из алюминиевого сплава и порошка алюминия.

НЗХК — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в госкорпорацию «Росатом».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область и топливная компания Росатома «ТВЭЛ» в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о реализации в 2024 – 2025 годах ряда проектов по созданию электрозарядных хабов «быстрой» зарядки электромобилей, а также розничной сети электрозарядных станций совместно с региональными операторами.