Экономика России теряет баланс

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и экономической политики Сибирского института управления филиала РАНХиГС Юрий Казанцев прокомментировал ключевые тренды в экономике в 2023 году и дал прогноз на 2024 год. Об этом он рассказал порталу Om1.ru:

В экономике России наблюдается рост экономики, но статистический.

Положительная динамика наблюдается в агропромышленном комплексе. При этом в переработке продукции АПК, производстве пищевой продукции происходит отставание, приводящее к повышению цен на продукты.

Нельзя сказать, что в экономике наступают «плохие» времена, проблема в другом — она теряет баланс.

На рынке труда сейчас можно найти большое количество различных вакансий. Однако уровень доходов стал меняться в зависимости от профессиональной деятельности. В Москве уровень зарплат курьеров достигает IT-специалистов.

Пока в России действует капитализм, в коммерческих предприятиях будут получать высокие зарплаты. В бюджетной сфере существенного роста зарплат не предвидится. Индексация зависит от состояния государственного бюджета.

Экономика Новосибирской области не должна «просесть» в 2024 году, так как у региона нет узкой профессиональной направленности.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнесмены, общественность ждут от будущего мэра Новосибирска.