О рекордном повышении пенсий в этом году напомнил эксперт

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, решение об повышении пенсий, принятое депутатами Госдумы, вступит в силу в октябре текущего года. В среднем выплаты вырастут на 4,5 % и составят 43 785 рублей. Это максимальная сумма за последние несколько лет, пишет Primpress.

Специалист отметил, что мера коснется граждан, получающих пенсии от Минобороны, то есть военнослужащие, а также от различных силовых и не только ведомств. В том числе полиция, Следственный комитет, прокуратура, спасатели и отдел по контролю за оборотом наркотиков, уточнил Власов.

При этом индексация коснется всех пенсий по выслуге лет. То есть тем, кто до все еще трудится, выплату увеличат вместе с теми силовиками, которые уже находятся на заслуженном отдыхе, добавил эксперт.

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