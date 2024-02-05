Бизнесмены, депутаты и общественные деятели назвали первоочередные задачи для будущего мэра Новосибирска

В ожидании

На февральской сессии горсовета Новосибирска с большой долей вероятности будет дан старт выборам мэра города по новой модели. Эта тема сейчас волнует многих: предпринимателей, представителей экспертного сообщества и жителей Новосибирска.

Судя по риторике в СМИ и на заседаниях комиссий горсовета, довольно напряженно себя чувствуют и депутаты. Именно на них теперь ляжет ответственность за выбор человека, который будет управлять городом. Всю критику работы нового мэра со стороны горожан, бизнеса, власти депутатам горсовета придется разделять вместе с ним.

Ожидания горожан от нового градоначальника горсовет попытался определить с помощью опроса о том, каким горожане хотят видеть мэра Новосибирска. Как обещал председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, депутат горсовета Андрей Гудовский, полученная в ходе опроса информация проанализирована и будет использоваться при анализе кандидатов на должность мэра.

Жаркая дискуссия о том, какие первоочередные задачи будут стоять перед новым мэром и как их можно решать, развернулась на экспертной сессии «Стратегия развития Новосибирска. Первые шаги нового мэра». Организатором дискуссионной площадки выступило Общественное объединение VIP-club.

— Все участники сессии — профессионалы своего дела и четко понимают, что необходимо улучшить в той сфере, где они работают, а также как это можно сделать с максимальной эффективностью, — подчеркнул президент VIP-club Алексей Потапов.

Реперные точки

Четко структурированную программу того, какие задачи наиболее актуальны для Новосибирска и как эффективно реализовать новую стратегию развития Новосибирска, представил Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, имеющий огромный опыт управления регионом в качестве мэра, губернатора и полпреда президента в СФО. Он сразу честно признался, что составил развернутую повестку для нового мэра и предложения для развития города.

— Состояние города, настроение горожан требуют кардинального обновления принципов управления городским хозяйством. На мой взгляд, невозможно на этот пост прийти новому человеку и реализовать задачи категории «усилить и углубить». Необходимо обновление подходов и технологий принятия решений, понимания проблем, — уверен эксперт. — Четкое видение и понимание новой стратегии развития города во многом определяет эффективность антикризисных действий и решений, позволяет мотивировать большое число граждан к активному развитию и росту. Каждый житель города должен понимать, каким станет Новосибирск через 10-20 лет. Если картина будет абстрактна, то эффективность решения каждодневных задач потеряется. Главный фокус развития города — это люди, которым должно быть удобно и комфортно жить в городе.

К основным направлениям стратегического плана развития города Виктор Толоконский отнес следующие:

План антикризисных действий. Обновление подходов к управлению городом должно предполагать качественную оптимизацию бюджетных расходов и общее увеличение бюджетного финансирования.

Обновление подходов к управлению городом должно предполагать качественную оптимизацию бюджетных расходов и общее увеличение бюджетного финансирования. Упорядочение границ и территории города с точки зрения управляемости, решения транспортных проблем, обеспечения города необходимой инфраструктурой, под которую необходимо резервировать площади и ресурсы, и т.д.

с точки зрения управляемости, решения транспортных проблем, обеспечения города необходимой инфраструктурой, под которую необходимо резервировать площади и ресурсы, и т.д. Решение демографического вопроса. Сокращение естественной убыли населения, создание условий для привлечения в город квалифицированных мигрантов, молодежи . При грамотно выстроенной миграционной политике в течение 15 лет население города может вырасти до 2 млн человек.

Сокращение естественной убыли населения, создание условий для привлечения в город квалифицированных мигрантов, молодежи При грамотно выстроенной миграционной политике в течение 15 лет население города может вырасти до 2 млн человек. Развитие Новосибирска как научного, культурного, а также промышленно-логистического центра .

. Сосредоточение в Новосибирске центров управления как государственными, так и коммерческими структурами. Необходимо добиваться размещения в городе структур управления, курирующих Большую Сибирь.

как государственными, так и коммерческими структурами. Необходимо добиваться размещения в городе структур управления, курирующих Большую Сибирь. Новосибирск — комфортное, привлекательное место для жизни . Нельзя решать экономические, научно-технологические задачи без создания комфортной среды для жизни и деятельности человека.

. Нельзя решать экономические, научно-технологические задачи без создания комфортной среды для жизни и деятельности человека. Подготовка управленческих кадров для организации генерального планирования управления городом и обеспечения эффективной работы городского хозяйства. В мире уже наработано много эффективных управленческих практик развития крупных городов, нужно оценить какой опыт применим в Новосибирске.

Кроме того, Виктор Толоконский вновь поднял вопрос о законодательном определении особого статуса Новосибирска. В законе можно прописать границы и порядок присоединения к городу муниципальных образований и территорий, полномочия города, можно установить повышенные нормативы и платежи по зачислению налогов в бюджет и т.д.

К первоочередным задачам, которыми должен заниматься новый мэр, Виктор Толоконский отнес следующие:

Содержание и уборка города . Для решения этого вопроса в городе не должно быть бесхозной земли.

. Для решения этого вопроса в городе не должно быть бесхозной земли. Организация дорожного движения и устранение пробок .

. Ограничение строительства на новых территориях. Нужно оценивать существующие здания, освоенные территории, вырабатывать технологии сноса устаревших объектов, их замены. Новосибирску необходима серьезная программа реновации, вплоть до сноса пятиэтажек.

Нужно оценивать существующие здания, освоенные территории, вырабатывать технологии сноса устаревших объектов, их замены. Новосибирску необходима серьезная программа реновации, вплоть до сноса пятиэтажек. Реконструкция объектов муниципальной собственности .

Обновление функций и полномочий районных администраций .

Обновление кадрового состава и личная мотивация муниципальных служащих на всех уровнях. Также необходимо стимулировать граждан и организации к участию в решении повседневных задач. Без этого эффективного управления не получится.

Как отметил Андрей Гудовский, представленную Виктором Толоконским программу вполне может взять на вооружение один из кандидатов в мэры Новосибирска и выйти с ней на защиту на комиссию, которая будет оценивать претендентов в градоначальники.

Бизнес рекомендует

Новосибирский девелопер, учредитель группы компаний TS Group Александр Бойко отметил, что серьезной проблемой для Новосибирска является тот факт, что в городе практически невозможно вырастить крупный бизнес.

— Это огромная трагедия: как только кто-то подрастает, его либо съедают, либо он уходит туда, где у него есть возможность для комфортного развития. В лучшем случае это Москва и Санкт-Петербург, но, к сожалению, все больше новосибирцев уезжают в Дубай, Тель-Авив, Нью-Йорк и т.д. Они уезжают отсюда со своим капиталом, идеями, детьми — это колоссальная потеря для города, — уверен Бойко. — В Новосибирске необходимо создавать качественную среду обитания, где будет интересно жить всем, а не только мигрантам из стран СНГ, которые восполняют естественную убыль населения региона.

Бизнесмен признался, что предпосылки к корректировке ситуации есть. Последние четыре года, в связи с целым рядом серьезных вызовов, бизнес и государство начали намного лучше понимать друг друга.

— Я один из немногих поверил государству, которое во время пандемии просило не ронять планку по занятости персонала ниже 90%. И это при том, что мой бизнес был закрыт на год. В итоге нам вернули более 150 млн рублей, которые мы потратили на сохранение персонала. Так что я точно могу сказать: я готов и дальше жить и работать в этой стране, работать и развивать город, но бизнес и власть должны слышать друг друга, — заявил он.

В качестве точки роста Александр Бойко назвал туризм. По его словам, вложения в эту отрасль не только привлекут в область туристов, но будут полезны и местным жителям, которым тоже нужны музеи, отели, базы отдыха, рестораны, яркие праздничные мероприятия и т.д.

Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина также заявила, что город недостаточно работает над привлечением бизнеса. В качестве примера она привела источник синхротронного излучения — СКИФ, который строится в районе Кольцово.

— Я видела, сколько усилий приложил Николай Григорьевич (Красников, мэр Кольцово. — Ред.), сколько он бился, чтобы «приземлить» СКИФ стоимостью в 40 млрд федеральных рублей в муниципалитете. Город пальцем о палец не ударил, чтобы проект появился на его территории, — говорит эксперт. — Городу неинтересно приземление у себя новых проектов и бизнесов. Возможно, из-за нехватки площадей.

Председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник ГК «Техногаз» Дмитрий Лукашев рекомендовал больше внимания уделять развитию транспортного каркаса, и в частности метрополитену. Он уже больше шести лет продвигает проект по строительству в Новосибирске новых станций метро, которые позволят более эффективно развивать городские локации.

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко поднял крайне значимый для горожан вопрос — содержания и уборки городских улиц как в зимний, так и в летний период. Он объяснил, почему весной в Новосибирске возникают пылевые бури. Компания проводила исследования по выявлению источников пыли в городе, предлагала рекомендации по их устранению или минимизации ущерба, но эти результаты оказались невостребованы.

— Неправильно спроектированные парковки, открытые газоны приводят к тому, что весной и после дождей вся грязь стекает на проезжую часть. Отсутствие контроля за техникой, выезжающей со стройплощадок, приводит к тому, что эта грязь растаскивается по улицам. Нарушение технологии уборки улиц, посыпка дорог зимой некачественным отсевом накладываются на использование «Бионорда» — и в итоге мы получаем адскую смесь для астматиков, которая к тому же разъедает обувь, одежду и металл машин. «Бионород» можно использовать в чистом городе, — говорит Степаненко.

По его словам, Новосибирск должен утвердить регламент зимнего содержания дорог, сформировать службу главного технолога по содержанию дорог, перейти на управление дорогами как технологически сложным объектом и т.д.

Задуматься об имидже

Все участники экспертной сессии заявили, что будущему градоначальнику необходимо уделять огромное внимание улучшению имиджа города.

— Недавно я встречался со студентами архитектурного института и поинтересовался, знают ли они новосибирские предприятия. Из всей группы только несколько человек назвали завод им. Чкалова, единицы вспомнили «Сибсельмаш». На просьбу назвать местные строительные компании вспомнили тоже всего двух девелоперов. И это студенты архитектурного института! — констатировал основатель «Электромеханического завода тепловых технологий» Сергей Шаплов. — При этом 70% студентов, рассказывая о своих планах, сообщили, что намерены уехать из Новосибирска после завершения вуза. Им не нравится здесь жить, они не видят перспектив развития Новосибирска — и это горько. У нас нет в широком доступе информации о том, что в нашем городе прекрасно, чем он может привлечь молодежь, высококвалифицированные кадры. Никто не считает нужным закладывать бюджеты на эту работу.

Учредитель завода «Алсиб», руководитель НРО Общества «Царьград», сопредседатель правления Новосибирского отделения ВРНС, зампред комиссии по культуре Общественной палаты Новосибирской области Евгений Цыбизов заявил, что городу не хватает выверенной идеологии, которая не только устремит Новосибирск в интересное, актуальное будущее, но и утвердит обстоятельства его исторического старта, честно ответив на вопросы: кто мы, откуда, кто стоял у истоков образования города и в чем должно состоять его историческое предназначение.

— Новосибирск должен быть интересен, должен иметь хорошее, правильное направление развития, объединять бизнес, общественность вокруг главной идеи, которую необходимо сформировать, — заявил Цыбизов. — При этом мы не должны забывать о нашей истории, культуре, о том, что вложили в город наши предки.

Ирина Травина также уверена, что городу сегодня не хватает стратегического видения: куда и зачем идем, а также — каким образом.

— Горсовет должен четко понимать ответы на эти вопросы, а мэрия должна их исполнять, — добавила эксперт. — Новосибирск должен стать точкой притяжения и удержания человеческого капитала, который мы сейчас теряем. К примеру, на наш взгляд, у Академгородка, где сосредоточен колоссальный инновационный и научный капитал, должны быть особые условия, он должен иметь обособленную главу в стратегии развития Новосибирска, особые правила землепользования и застройки, чтобы сохранить научную и инновационную элиту.

Ее поддержал мэр Кольцово Николай Красников, отметивший, что неоднократно приглашал управленцев из мэрии Новосибирска на обсуждение перспектив развития Академгородка, наукограда Кольцово, но ни разу за 21 год никто не приехал.

— У нас масса пересечений, масса перспектив и возможностей для развития, где мы могли бы усилить друг друга, мы готовы к обсуждению, но мэрия на наших встречах никогда не бывает. Депутаты горсовета приезжают на экспертные сессии, на обсуждение скандальных тем, а городского заинтересованного взгляда на всемирно известный Академгородок нет, — с сожалением отметил Красников.

Горсовет ответит за мэра

— Новая модель выборов мэра Новосибирска обновляет, усиливает и укрепляет роль Совета депутатов, привлекает его к принятию решений по управлению городом. Такого не было никогда. Это нужно осознавать не только на этапе голосования за мэра. Это будет постоянная функция, — предупредил депутатов-участников экспертной сессии Толоконский, подводя итоги обсуждения.

Депутаты отметили, что прекрасно это осознают, поэтому сейчас изучают практики выбора мэра по новой модели, уже реализованные в других городах Сибири, а также общественное мнение горожан. К примеру, в опросе приняли участие более 7,5 тысячи человек.

— На мой взгляд, первая задача будущего мэра Новосибирска — изменить систему управления городом, ввести личную ответственность чиновников за принимаемые решения. Сейчас разгильдяйство зашло слишком далеко, и из-за этого у нас в городе много проблем: чиновники их просто не понимают, — уверен Андрей Гудовский. — Я недавно в очередной раз просматривал план социально-экономического развития Новосибирска до 2030 года. Он соответствует федеральным требованиям, но подан номинально, многие показатели уже нереализуемы, в том числе из-за изменений в геополитике. На мой взгляд, такой документ должен быть четким и конкретным, там много чего сегодня уже можно корректировать.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин также отметил, что депутаты хотели бы взять разработки Виктора Толоконского на вооружение при взаимодействии с новым мэром.

— У нас складывается новая конфигурация выборов главы города. Хотелось бы, чтобы в наших отношениях с новым мэром была предельная ясность, чтобы мы понимали задачи, которые он ставит перед собой, чтобы мы могли определить контрольные точки, где можно отслеживать промежуточные результаты его деятельности, — пояснил Кудин.

Депутат горсовета Игорь Украинцев заявил, что уже много раз обращался к чиновникам с предложением изучать опыт и предложения не только других городов, но и прислушаться к рекомендациям местных предпринимателей, экспертов, хорошо разбирающихся в локальных темах.

— Лично я сегодня услышал много здравых рассуждений, которые можно взять на вооружение. Кроме того, я согласен с Виктором Александровичем в том, что сейчас законодательство сподвигает местное самоуправление и муниципалитет обновить подходы к управлению вверенной территорией. Муниципальные депутат и горожане готовы к тому, чтобы мэр и мэрия обновили отношение к полномочиям, которые им вверены. Хотелось бы, чтобы новый мэр это понимал, — подчеркнул Украинцев. — Кроме того, мы сегодня много говорили о логистических, бизнес- и научных возможностях Новосибирска, но мне также хочется, чтобы никто не забывал, что мы являемся еще и культурной столицей Сибири.

Экспертная сессия и создавшаяся в городе ситуация показали, что предстоящие выборы включили невиданный импульс объединяющего патриотизма у всех без исключения жителей Новосибирска, а не просто возложили всю ответственность на депутатов.

Видна сильнейшая мотивация к развитию у всех без исключения — гражданское общество, депутаты, бизнес-сообщество готовы сплотиться, чтобы город Новосибирск снова стал одним из самых лучших и комфортных для жизни муниципальных образований в России. Оптимизм и готовность к действию — вот что было основой этой встречи. Сложилось понимание, что никто кроме нас самих не сможет возродить былое величия города, что не нужно перекладывать ответственность друг на друга, а действовать сообща, системно, как единое целое — во благо социально-экономического развития Новосибирска.

Ранее редакция рассказывала о том, что выборы мэра Новосибирска планируют обновить 14 февраля.