Экономисты прогнозируют рост цен на алкоголь и крупы в Новосибирске

По словам экономиста Алексея Орлова, подорожание алкоголя, круп и газировок связано с повышением цен на сырьё, пишет цифровое издание «Царьград». Эксперт уточнил, что импортные вина тоже прибавят в цене ориентировочно на 2-3%.

Подорожание круп примерно на 5% специалист, в свою очередь, связывает с сезоном сбора урожая.

Алексей Орлов подчеркнул, что стоимость целого ряда продуктов, наоборот, снизится. В частности, речь идет о мясе и курице.

— Это связано с тем, что после очередного подорожания резко упал спрос и производители теперь вынуждены снижать обороты, — отметил экономист.

Кроме того, на 1-2% подешевеет свинина. Средняя цена за килограмм будет составлять около 250 рублей.

Ранее редакция сообщала, что отечественные производители растительных масел предупредили о росте цен.