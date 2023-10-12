Мобильное приложение для диагностики инсульта разработали в Новосибирске

Мобильное приложение для распознавания инсульта разработана в Новосибирске. О признаках инсульта оно может уведомить родных или медучреждение. Об этом сообщают «Вести.Новосибирск»

Автор проекта Олег Молородов задумался над созданием приложение после инсульта у своей бабушки.

— Болезнь развивается стремительно: у больного есть в среднем около четырёх с половиной часов, чтобы получить срочную медпомощь, — отметил Молородов.

Само приложение «Инсульт-контроль» работает достаточно просто. Человек должен направить камеру телефона на себя, а приложение зафиксирует как работают различные мышцы лица. При подозрении на инсульт, приложение предупреждает об опасности тех, кого указал больной в экстренных контактах.

Точность программы, по заявление разработчика, 92-95%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые разработали прибор для восстановления памяти после инсульта.