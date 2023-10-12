Житель Чулыма заплатил за незаконную охоту полмиллиона рублей в Новосибирской области

Приставы взыскали с жителя Чулыма 520 тысяч рублей за ущерб, причиненный незаконной охотой. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Новосибирской области.

— Зимой 2020 года мужчина на снегоходе добыл три особи сибирской косули, — говорится в сообщении.

На браконьера завели дело за незаконную охоту и назначили наказание в виде штрафа с конфискацией оружия. Но он не оплатил штраф вовремя. Поэтому приставы арестовали счета и имущество браконьера.

— Также предупредил его об ограничении в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством, — отметили в сообщении.

После всех действия приставов мужчина все же оплатил штраф.

Ранее редакция сообщала о том, что браконьер сетями выловил 40 кг судака и леща в Новосибирском водохранилище.