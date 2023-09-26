Отечественные производители растительных масел предупредили о росте цен

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев в беседе с РИА Новости сообщил, что производителям растительного масла в случае введения маркировки их продукции придется повысить отпускные цены.

При этом эксперимент по маркировке пищевых растительных масел запланирован на период с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По словам Мальцева, одна из целей введения маркировки — это борьба с фальсификатом продукции и с ее незаконным оборотом, однако, ни проблемы с фальсификатом, ни с незаконным оборотом растительных масел нет.

— Растительные масла – это вся «белая» продукция, она производится внутри страны, легко отслеживается, фиксируется на балансах отечественных предприятий, в частности, растительное масло является монопродуктом, который в принципе невозможно фальсифицировать, — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил агентству, что в настоящее время планируется добровольный эксперимент, в рамках которого коды маркировки и оборудование производителям будут предоставлять на бесплатной основе.

— Это не может повлиять и не повлияет на себестоимость растительных масел. После введения обязательной маркировки роста цен также не будет: ни в одной маркируемой товарной группе маркировка к нему не привела, — заключили в ЦРПТ.

Ранее редакция сообщала, что маркировка красной и черной икры станет обязательной с 1 апреля 2024 года.