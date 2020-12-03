Экономя на пандемии, новосибирские компании чаще всего сокращали персонал

На чем экономят компании?

В 2020 году многие компании взяли курс на сокращение издержек и адаптацию бизнеса к современным условиям рынка. К таким выводам пришли эксперты Kelly Services и Авито Работы, проведя опрос о том, как изменился рынок труда после весенней волны пандемии коронавируса.

— В Новосибирске компании чаще всего сокращали персонал (19%). А российские работодатели в целом экономили на представительских расходах (15%) и корпоративных мероприятиях (13%), сокращали рабочие часы или зарплаты сотрудников, отказывались от аренды офисов и индексации зарплат (все по 8%), — отмечают аналитики.

К популярным мерам оптимизации 2020 года также можно отнести сокращение офисного пространства (6%) и издержек на внешнее обучение работников (5%), отказ от услуг контрагентов, передачу части бизнес процессов на аутсорсинг (по 4%), сокращение программ ДМС (2%).

Более половины (54%) компаний планируют продолжить оптимизацию расходов и в 2021 году.

Кого нанимали в 2020?

Самой востребованной категорией сотрудников для работодателей в Новосибирске стал производственный персонал (23%). В тройку наиболее востребованных также вошли персонал для торговых точек (13%), специалисты по продажам, мерчандайзеры и курьеры, работники доставки и складской персонал (по 10%).

Лидером по количеству нанятых в период пандемии работников в стране в целом в 2020 году также стала сфера производственного персонала (15%). В зависимости от региона на нее приходится от 12% до 45% всех трудоустроенных сотрудников. Чаще всего производственный персонал нанимали компании в крупных городах и производственных кластерах — в Сибири это Омск (45%) и Красноярск (30%). Спрос на рабочие руки аналитики объясняют отрицательной демографией и оттоком трудовых мигрантов: большинство работодателей столкнулись с нехваткой «рабочих рук».

— Рабочие специальности всегда были востребованы, но в год пандемии из-за отложенного спроса весной, к лету и осени ситуация обострилась. Многие работодатели, которые весной сокращали рабочий персонал из-за пандемии и остановки производств и сервисов, решили нанять людей обратно к осени. Они вынуждены нести дополнительные расходы на привлечение людей на опустевшем из-за снижения внешней и внутренней миграции рынке. Мы думаем, что эта ситуация сохранится и в 2021 году, — уверена генеральный директор Kelly Services Россия и Польша Екатерина Горохова.

На втором месте по популярности в России сотрудники из сферы онлайн-продаж (12%), третье поделили между собой логистика и доставка, а также маркетинг и реклама (по 11%).У работодателей сохранялся спрос на административный персонал (10%), ИТ-поддержку (8%), на специалистов отдела персонала (8%), бухгалтерии и финансов (7%), научного отдела и разработки (5%), а также юридических подразделений (4%).

Индексация зарплат

Опрос показал, что 48% работодателей в Новосибирске не будет проводить индексацию заработных плат, выборочную индексацию планируют 19% компаний, а 17% готовы немного повысить зарплаты всем сотрудникам. В отраслевом разрезе похвастаться планами по индексации могут работники госслужбы (40%), медицины и фармацевтики (30%), производство и сырье (25%), транспорт, логистика, доставка (21%).

В опросе приняли участие более 1986 респондентов. Срок проведения исследования: 16-30 ноября 2020.

Место работы: российские частные компании — 58%, индивидуальные предприниматели — 21%, международные компании — 16%, российские государственные компании (бизнес) — 3%, российские государственные структуры (административные органы, органы власти) — 2%.

География: Москва и МО — 19%, Санкт-Петербург и ЛО — 9%, другие регионы — 72%.

Фото: Евгения Серёгина